بأسهل الخطوات.. طريقة عمل خبز بالجبنة في المنزل

مقادير خبز بالجبنة

3 كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج باودر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ربع كوب زيت

ملح

ملعقة صغيرة سكر

ماء للعجن

نصف كوب جبنة اسطنبولي

ملعقة كبيرة حبة بركة

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص





- للوجه

زبادي





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طريقة تحضير خبز بالجبنة

-يخلط الدقيق مع البيكينج باودر والخميرة والزيت والملح والسكر

-يضاف لهم الجبنة والسمسم وحبة البركة ويعجنوا

-ثم يضاف الماء تدريجيا مع استمرار العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة

تترك العجينة لتختمر

-ثم تشكل إلى أقراص أو أصابع حسب الرغبة

-تترك لترتاح

-ثم تدهن بالزبادي

-وتدخل الفرن حتى تمام الطهي

-وتقدم







