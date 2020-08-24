من المطبخ الهندي.. طريقة عمل خبز النان بالثوم

يشتهر المطبخ الهندي بالعديد من الوصفات والأكلات الشهيرة، ومنها خبز النان الذي يعد بطرق مختلفة منها بالثوم أو بالجبن حسب رغبتك، فهو سهل التحضير ويمكنك إعداده كطبق جديد مميز على سفرتك.





إليكي طريقة عمل خبز النان الهند بالثوم ..





مكونات خبز النان الهندي :

ملعقة خميرة

كوب ماء دافئ

ربع كوب سكر

بيضة مخفوقة

3 ملاعق حليب

ملعقة ملح صغيرة

4 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة قوم مهروس

ربع كوب زبدة





طريقة عمل خبز النان الهندي بالثوم ..









في وعاء كبير اخلطي الخميرة بالماء الدافئ واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تفور





أضيفي السكر والحليب والبيضة والملح لخليط الخميرة والماء





أضيفي الدقيق بالتدريج مع العجن المستمر حتى تتمتزج المكونات وتتكون العجينة





ادهني وعاء بالقليل من الزيت وضعي العجينة فيه وغطيها بقطعة قماش واتركيها حتى تتخمر ويتضاعف حجم العجينة لمدة ساعة





أضيفي الثوم واعجني حتى يتمازج الثوم مع العجين.





قطعي العجينة لدوائر وضعيها على صينية وغطيها بقطعة قماش واتركيها لترتاح لمدة 30 دقيقة إضافية





سخني الفرن لحرارة 200





افردي كرات العجين باليد أو النشابة حتى تصبح دائرة متوسطة وادهنيها من الجهتين بالزبدة



