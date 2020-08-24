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مرأة

من المطبخ الهندي.. طريقة عمل خبز النان بالثوم

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:47 م
خبز النان الهندي
خبز النان الهندي
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رشا عوني
يشتهر المطبخ الهندي بالعديد من الوصفات والأكلات الشهيرة، ومنها خبز النان الذي يعد بطرق مختلفة منها بالثوم أو بالجبن حسب رغبتك، فهو سهل التحضير ويمكنك إعداده كطبق جديد مميز على سفرتك. 

إليكي طريقة عمل خبز النان الهند بالثوم .. 

مكونات خبز النان الهندي : 
ملعقة خميرة 
كوب ماء دافئ
ربع كوب سكر
بيضة مخفوقة 
3 ملاعق حليب
ملعقة ملح صغيرة 
4 كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة قوم مهروس
ربع كوب زبدة 

طريقة عمل خبز النان الهندي بالثوم .. 


في وعاء كبير اخلطي الخميرة بالماء الدافئ واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تفور

 أضيفي السكر والحليب والبيضة والملح لخليط الخميرة والماء

أضيفي الدقيق بالتدريج مع العجن المستمر حتى تتمتزج المكونات وتتكون العجينة 

 ادهني وعاء بالقليل من الزيت وضعي العجينة فيه وغطيها بقطعة قماش واتركيها حتى تتخمر ويتضاعف حجم العجينة لمدة ساعة

 أضيفي الثوم واعجني حتى يتمازج الثوم مع العجين.

 قطعي العجينة لدوائر وضعيها على صينية وغطيها بقطعة قماش واتركيها لترتاح لمدة 30 دقيقة إضافية

سخني الفرن لحرارة 200

افردي كرات العجين باليد أو النشابة حتى تصبح دائرة متوسطة وادهنيها من الجهتين بالزبدة 

 أدخلي العجين للفرن لمدة 3 دقائق حتى تنضج وتصبح طرية ثم اقلبيها على الجهة الثانية . 
من المطبخ الهندي.. طريقة عمل خبز النان بالثوم
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