AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: المشاركة في التجارب السريرية للقاح كورونا تستهدف تقييم فعالية اللقاح

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:46 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي

أعلنت وزارة الصحة والسكان،أن الدراسة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا هى عبارة عن تجارب سريرية تجرى على مشاركين لتقييم مدى فعالية اللقاح في علاج أو منع حدوث المرض.

                                                                                                                                                           وأوضحت وزارة الصحة، أن التسجيل كمشارك لإجراء الأبحاث الإكلينيكية للقاح كوفيد 19، يكون من خلال زيارة الموقع:

Www.Covactrial.mohp.gov.eg

            

وأضافت الوزارة أن عنوان إجراء التجارب الإكلينيكية: مركز تطعيمات فاكسيرا بالدقي، ورقم الخط الساخن هو ١٥٥٣٠.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج  801 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 92644 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13  حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 102513 حالة من ضمنهم 92644 حالة تم شفاؤها، و 5835 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

https://apple.co/3gURgYJ

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة توجه نصائح لـ الباعة في الأسواق

بعد ارتفاع الأعداد.. الصحة توضح الفيتامينات للوقاية من كورونا

وزيرة الصحة: بدء إجراء التجارب الإكلينيكية على لقاح لفيروس كورونا في مرحلته الثالثة

لمواكبة ركب البحث العلمي وإيجاد لقاح للفيروس.. الصحة: بدء إجراء التجارب الإكلينيكية على لقاح كورونا في مرحلتها الثالثة.. 3 مراكز لاستقبال المتطوعين وموقع إلكتروني للحجز

الصحة تعلن عن موقع الحجز الالكتروني لاستقبال المتطوعين لتجارب لقاح كورونا..و البداية غدا

وزيرة الصحة: اطلاق التجارب الإكلينيكية على لقاحين لفيروس كورونا في مصر

ترشيحاتنا

بالفوشيا .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

العربية: اشتباكات في تاجوراء بين مجموعات مسلحة تابعة للوفاق

اكتشاف يقلب الموازين .. عالم آثار يكتشف لغزا يحيط بمقبرة توت عنخ آمون

الري: إزالة 281.017 مخالفة على نهر النيل منذ 2015

طبيب تغذية: مصر من أعلى الدول التى تعانى من نقص فيتامين "د"

الرئيس السيسي يوجه باستمرار متابعة ودراسة التداعيات الاقتصادية لـ كورونا يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية