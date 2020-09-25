AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طبيب تغذية: مصر من أعلى الدول التى تعانى من نقص فيتامين "د"

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:49 ص
أشعة الشمس
أشعة الشمس
Advertisements
البهي عمرو
طالب الدكتور كريم جمال عضو الجمعية المصرية للتغذية، من المواطنين بالتعرض لـ الشمس بشكل مستمر، موضحًا أن هناك مواطنين كثيرين يعانون من نقص فى فيتامين دي.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للتغذية خلال مداخلة هاتفية على قناة دى أم سي، ببرنامج 8 الصبح، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن المواطنين الذين يعانون من نقص فيتامين دي يتجهون لـ المسكنات هذا أمر غير صحيح.

وأشار إلى أن المسكنات بشكل عام لها تأثير سلبي على الجسم، وتحديدًا الكلى، ولذلك ننصح بعدم تناول المسكنات بشكل مستمر.

وأوضح أن التعرض لـ الشمس يرفع من فيتامين دي فى الجسم، ولذلك كل مواطن مطالب بالجلوس 15 دقيقة يوميًا قبل الساعة الـ 10 صباحًا فى الشمس.

ولفت إلى أن مصر من أعلى الدول التى يعانى مواطنيها من نقص فيتامين دي، ولذلك ننصح بالتعرض لـ الشمس.

وعلق على الأعذية التى يوجد بها فيتامين دي، وقال "موجود فى الأشياء الدهنية، مثل الأسماك "

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 خطوات للتأكد من وجود ما يكفي من فيتامين "د" داخل الجسم

نقصه يؤدي إلى الوفاة.. كيف تحصل على فيتامين د؟

احرص على تناوله.. فيتامين د يحمي من الدوخة.. ومصادر الحصول عليه.. و3 خطوات للتأكد من وجوده بالجسم

في ظل انتشار كورونا.. 9 أطعمة غنية بـ فيتامين د

الوقاية من السرطان وصحة العظام.. فوائد فيتامين د

أطعمة غنية بفيتامين د

ترشيحاتنا

أزمة في باريس .. اعتداء وحشي على فتاة لارتدائها تنورة

ما الفرق بين أنفلونزا وفيروس كورونا؟ .. عوض تاج الدين يوضح

في ذكرى رحيل خالد صالح .. تعرف على سبب وفاته وأهم أعماله

عيار 24 بـ 953 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 25-9-2020

دعاء تفريج الهموم .. أدعية وأذكار واظب عليها وقت الضيق

للوقاية من الشد العضلي والتشنجات.. تمارين رياضية لتقوية العضلات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية