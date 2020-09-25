طبيب تغذية: مصر من أعلى الدول التى تعانى من نقص فيتامين "د"

طالب الدكتور كريم جمال عضو الجمعية المصرية للتغذية، من المواطنين بالتعرض لـ الشمس بشكل مستمر، موضحًا أن هناك مواطنين كثيرين يعانون من نقص فى فيتامين دي





وأضاف عضو الجمعية المصرية للتغذية خلال مداخلة هاتفية على قناة دى أم سي، ببرنامج 8 الصبح، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن المواطنين الذين يعانون من نقص فيتامين دي يتجهون لـ المسكنات هذا أمر غير صحيح.





وأشار إلى أن المسكنات بشكل عام لها تأثير سلبي على الجسم، وتحديدًا الكلى، ولذلك ننصح بعدم تناول المسكنات بشكل مستمر.





وأوضح أن التعرض لـ الشمس يرفع من فيتامين دي فى الجسم، ولذلك كل مواطن مطالب بالجلوس 15 دقيقة يوميًا قبل الساعة الـ 10 صباحًا فى الشمس.





ولفت إلى أن مصر من أعلى الدول التى يعانى مواطنيها من نقص فيتامين دي، ولذلك ننصح بالتعرض لـ الشمس.





وعلق على الأعذية التى يوجد بها فيتامين دي، وقال "موجود فى الأشياء الدهنية، مثل الأسماك "



