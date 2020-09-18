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علامتين في الوجه تشير إلى نقص فيتامين ب 12

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:02 م
علامتين في الوجه
علامتين في الوجه تشير إلى نقص فيتامين ب 12
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حياة عبد العزيز
يعتبر نقص فيتامين ب 12 من أكثر الأشياء التي تعرض الشخص للأمراض، وكشفت دراسة جديدة عن علامتين على وجهك أنك بحاجة إلى زيادة مستويات فيتامين ب 12.

انخفاض فيتامين ب 12 وانخفاض مستويات الحديد من أسباب فقر الدم، يحدث فقر الدم عندما لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين الذي تحتاجه في جميع أنحاء الجسم.

عندما يتطور فقر الدم لأول مرة ، يمكن أن تتمثل الأعراض في فقدان الشهية والإمساك والصداع والتهيج وصعوبة التركيز، ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى على أن مستويات B12 منخفضة لديك، ألم في الوجه وتغير في اللون.

فيتامين ب 12 مهم في الجسم وله العديد من الوظائف الحيوية في الجسم بما في ذلك تكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء.

كما فيتامين ب مهم ضروري لصحة الأنسجة العصبية ووظائف المخ.، يُعرف فيتامين ب 12 أيضًا باسم كوبالامين.

يساعد الفيتامين القابل للذوبان في الماء على حسن سير عمل الجهاز العصبي، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى فقر الدم.

تحدث أوجه القصور عندما تكون مستويات فيتامين ب 12 منخفضة للغاية ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ألم في الوجه.

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قالت منظمة مرضى الغدة الدرقية إن آلام الوجه ، التي عادة ما تكون في جانب واحد فقط من الوجه في كل مرة، هي أحد أعراض نقص فيتامين ب 12، يمكن أن يكون ألمًا خفيفًا في عظم الخد أسفل العين مباشرةً، أو أن يكون أيضًا ألمًا حادًا في الجبهة ، ينزل أحيانًا من فروة الرأس إلى حافة الأنف بالعين، أو يمكن أن يكون هذا الألم مؤلمًا ولكنه عادة ما يكون عابرًا.

هناك علامة أخرى على وجه شخص تحذر من نقص فيتامين ب 12 وهي ملاحظة لون باهت، وقد يكون لهذا أيضًا مسحة صفراء طفيفة على الجلد وسيتأثر بياض العين أيضًا، ويظهر أقل بياضًا وأكثر صفراء.

يعود سبب هذا التغير اللوني في الوجه إلى افتقار الجسم إلى فيتامين ب 12 الأساسي مما يسبب مشاكل في إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم.

عندما يفتقر الجسم إلى B12 ، فإنه لا يكون قادرًا على جعل خلايا الدم الحمراء سهلة مثل أولئك الذين لديهم مستويات عالية من B12 في نظامهم.


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علامتين في الوجه تشير إلى نقص فيتامين ب 12

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