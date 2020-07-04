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مرأة

نشرة المرأة والصحة| طرق تحمى السيدات من مشاكل الضغط فى الحمل .. علامات نقص فيتامين ب12 .. وإليك أبرز فوائد المانجو

السبت 04/يوليه/2020 - 09:37 م
نشرة المرأة والصحة|
نشرة المرأة والصحة| طرق تحمى السيدات من مشاكل فى الحمل ..
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اسماء محمد

 نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

علامة فى العين تكشف عن نقص فيتامين B12 فى الجسم

تلعب الفيتامينات دور هام فى الحفاظ على الصحة من الامراض ورفع كفاءة المناعة ومن بين هذه الفيتامينات فيتامين ب 12  يساعد في تكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء.

وللأسف الجسم لاينتج هذا الفيتامين ولا يستطيع تخزينه لفترة طويلة لذا يجب الانتباه لأمرين مهمين هما الحرص دائما على تناول الاطعمة التى تحتوى على فيتامين ب 12 ، ومعرفة اعراض نقصه والانتباه لها جيدا.


تعالج الحموضة وتحسن الهضم.. فوائد مهمة للمانجو على صحة القلب

 المانجو ليست مجرد فاكهة تتمتع بالذاق اللذيذ بل تحتوى على قدر كبير من العناصر الغذائية فعلى سبيل المثال هى غنية بالبروتين والألياف وفيتامين ج وفيتامين أ وحمض الفوليك وفيتامين ب -6 وفيتامين ك والبوتاسيوم

وتساعد فى خفض التعرض لعدد كبير من الامراض ابرزها السمنة والسكري وأمراض القلب فضلا عن فوائدها الجمالية وزيادة النشاط.

للحوامل .. 5 نصائح لضبط ضغط الدم المرتفع

تعد مشكلة ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشكلات التى تتعرض لها السيدات الحوامل  خاصة في الشهور الأولى وأوضحت دراسة منشورة بمجلة جمعية القلب الأمريكية، أن السيدات الحوامل المصابات بارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة لفشل القلب وأمراض القلب الأخرى فيما بعد، وقدم موقع "onlymyhealth" لعلاج هذه المشكلة بشكل صحيح .

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