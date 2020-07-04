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مرأة

للحوامل .. 5 نصائح لضبط ضغط الدم المرتفع

السبت 04/يوليه/2020 - 08:32 م
5 نصائح لضبط ضغط
5 نصائح لضبط ضغط الدم المرتفع
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حياة عبد العزيز
تتعرض الكثير من السيدات الحامل إلى ارتفاع ضغط الدم، ولا سيما في الأشهر الأولى، حيث وضحت دراسة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم في مرحلة الحمل أكثر عرضة لفشل القلب وأمراض القلب الأخرى بعد ذلك.

وقدم موقع "onlymyhealth"، أبرز النصائح التي تعمل على ضبط ضغط الدم عند الحامل :

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1- المتابعة المستمرة مع الطبيب.

2- تناول الأطعمة الصحية المعتمدة على الخضروات والفواكه لاحتوائها على الفيتامينات والمعان والألياف.

3- ممارسة الرياضة الخفيفة مع استشارة الطبيب يوميا لمدة نصف ساعة.

4- الحصول على قسط كافٍ من الراحة وخذي قيلولة.

5- البعد عن التوتر والقلق.



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