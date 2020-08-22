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مرأة

علامة غريبة في العين تخبرك بنقص فيتامين في جسمك

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:25 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يلعب فيتامين ب 12 أيضًا دورًا رئيسيًا في تقليل مستويات الأحماض الأمينية التي تسمى الحمض الأميني، والتي ترتبط مستوياتها المرتفعة بالحالات المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض الزهايمر.

ووفقا لموقع healthline نقص فيتامين b12 يؤثر على العين بشكل كبير ومن الممكن أن يتلف العصب البصري ويؤدي إلى تعطيل الإشارة العصبية التي تنقل الإشارات من العين إلى الخلايا العصبية.

ويؤدي ضعف فيتامين b12 إلى ضعف الرؤية واعتلال العصب البصري وضعف الاشارات لذلك يجب الاهتمام باجراء التحاليل وتعويض نقص فيتامين B12، فإذا كنت تعاني من ألم في الوجه أو لاحظت اصفرار لون الوجه  أو أي أعراض أخرى لنقص B12 ، يجب أن تتوجه إلى  طبيب للقيام بعمل الفحوصات اللازمة وللحصول على تشخيص صحيح.
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