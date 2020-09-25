نادي أسوان: إصابة محمد جابر بتمزق بأربطة الكاحل

أعلن الجهاز الطبي لفريق أسوان تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد جابر مدافع الفريق، خلال مواجهة الجونة، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الممتاز.





واضطر أحمد كشرى المدير الفنى لفريق أسوان لإجراء تغيير في الدقيقة 37 من عمر المباراة، بعد إصابة المدافع محمد جابر ميدو "قلب الدفاع الأسوانى "​.





وتعرض "محمد جابر" لإصابة في قدمه بعد تدخل قوي من لاعب فريق الجونة.





ولم يستطع جابر استكمال المباراة ليتم حمله على نقالة إلى خارج أرض الملعب ليحل بدلًا منه محمد رزق.





وصرح الدكتور محمد عبدالغفار طبيب الفريق الأسوانى بأن تشخيص حالة اللاعب تمزق بأربطه الكاحل وغدا سيتم تحديد درجة الإصابة ومدة الغياب عن صفوف الفريق ،ليخسر فريق أسوان لاعب أساسي من قوام الفريق .



