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رياضة

نادي أسوان: إصابة محمد جابر بتمزق بأربطة الكاحل

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:38 ص
محمد جابر مدافع فريق
محمد جابر مدافع فريق أسوان
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رباب الهوارى
أعلن الجهاز الطبي لفريق أسوان تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد جابر مدافع الفريق، خلال مواجهة الجونة، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الممتاز.

واضطر أحمد كشرى المدير الفنى لفريق أسوان لإجراء تغيير في الدقيقة 37 من عمر المباراة، بعد إصابة المدافع محمد جابر ميدو "قلب الدفاع الأسوانى "​.

وتعرض "محمد جابر" لإصابة في قدمه  بعد تدخل قوي من لاعب فريق الجونة.

ولم يستطع جابر استكمال المباراة ليتم حمله على نقالة إلى خارج أرض الملعب ليحل بدلًا منه محمد رزق.

وصرح الدكتور محمد عبدالغفار طبيب الفريق الأسوانى بأن تشخيص حالة اللاعب تمزق بأربطه الكاحل وغدا سيتم تحديد درجة الإصابة ومدة الغياب عن صفوف الفريق ،ليخسر فريق أسوان لاعب أساسي من قوام الفريق .

ولم يكن محمد جابر ميدو هو الأصابة الوحيدة بخط الدفاع الخلفي لأسوان ،حيث  تعرض عبدالله السنجهاوي مدافع الفريق للاصابة بالتدريبات الجماعية ،ليؤكد طبيب الفريق غيابه شهر بعد تاكد اصابته بتمزق في العضلة الضامة،لتضرب الإصابات صفوف الفريق الأسوانى خلال المواجهات الصعبة القادمة في رحلة البقاء بالدورى الممتاز هذا الموسم .
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