على خطى فلسطين.. قطر تعتذر عن رئاسة دورة الجامعة الدول العربية

تقدمت المندوبة العامة القطرية لدي جامعة الدول العربية بإعتذار رسمي عن تسلم بلاها لرئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، بديلا عن الدولة الفلسطينية، التي كانت تخلت عن رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.





وذكرت المندوبية العامة القطرية لدى الجامعة العربية في رسالتها قائلة: "نعتذر عن استكمال الدورة المذكورة، التي تخلت عنها دولة فلسطين، مع التمسك بحق دولة قطر في الرئاسة المقبلة للدورة الـ 155 مارس 2021" وذلك وفق ماذكره موقع روسيا اليوم.





ويُشار إلى أن فلسطين، أعلنت الثلاثاء الماضي، تخليها عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية للدورة الحالية، وذلك ردا على عملية التطبيع الجارية مع إسرائيل.





وجاء اختيار قطر لرئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية وفق الترتيب الهجائي لأسماء الدول، واستنادا إلى نص المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية التي تقول: "إذا تعذر على رئيس المجلس على المستوى الوزاري مباشرة أعمال الرئاسة، أسندت الرئاسة الوقتية لمندوب الدولة التي لها رئاسة الدورة التالية".





ويُشار إلى أن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي كان قد قال أن "فلسطين عضو في الجامعة العربية وعملت من أجل تعزيز دورها ومكانتها، وأنها لن تتنازل عن مقعدها في الجامعة لأن ذلك سيخلق فراغا يمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة".





وذكر المالكي إن بعض الدول العربية المتنفذة رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية وبالتالي لن تأخذ الجامعة قرارا في الوقت المنظور لصالح إدانة الخروج عن قراراتها.





وأوضح أن "الاجتماع الأخير كان هناك محاوله لتمرير التطبيع الإماراتي بسهوله وخلق حاله تمايز ما بين الثبات على دعم القضيه الفلسطينية، والالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني، وكان القضيتين ليست بينهما علاقه وهذه الطريقه غير مقبولة".





واضاف : "لا نريد إرباك عمل الجامعه بقدر رفضنا إرباك الجامعه لعملنا"، مضيفا أن "الدعاية المجانيه لـ(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب ليست من خططنا"