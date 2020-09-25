بقيمة ٢.٥ مليون جنيه.. ضبط مسئول عن مطحن استولى على ١٨٢ طن دقيق مدعم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن أحد مطاحن الدقيق البلدى المدعم بالقليوبية لقيامه بالإستيلاء على 182 طن دقيق بقيمة 2,5 مليون جنيه.





أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، وجود عجز بأحد المطاحن التابع لإحدى الشركات - الكائن بدائرة قسم شرطة ثان بنها، والمصرح له بإنتاج الدقيق البلدى إستخراج 82 % والذى يصرف بنظام الحصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة، والقيام بالتصرف فى كميات كبيرة من الدقيق البلدى، وذلك لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة من جراء ذلك والإستيلاء على المال العام.





عقب تقنين الإجراءات قامت حملة تموينية مُكبرة بالإشتراك مع الجهات المعنية إستهدفت المطحن المشار إليه، ومن خلال عمل جرد مفاجئ تبين وجود عجز فى الدقيق بكمية قدرها (182 طن) فقط مائة إثنين وثمانون طنًا من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% بما يعادل مبلغ مالى قدره (2,500,000) إثنين مليون وخمسمائة ألف جنيهًا.. مما يُعد ذلك جريمة وإستيلاء على المال العام من قِبل موظف عام.

كما أمكن ضبط المدير المسئول عن المطحن الإنتاج.





وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإرتكاب الواقعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم التوينية والإستيلاء على أموال الدعم التى تقدمها الدولة لمستحقيها.. وإستمرارًا للحملات التموينية المُكبرة لضبط القضايا التمويمية المتنوعة.