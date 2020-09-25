وكيل صحة القليوبية: علاج 73 ألفا و389 مواطنا بمبادرة الأمراض المزمنة

واصلت المراكز الطبية والوحدات الصحية والعيادات الثابتة والقوافل الطبية المتنقلة بمحافظة القليوبية أعمالها لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر لـ " الاعتلال الكلوى" وصرف العلاج ضمن المبادرة الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة".





قال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ "صدى البلد" أن المبادرة يجري تنفيذها في 11 إدارة صحية للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاج "الاعتلال الكلوي" وتستهدف فحص مليون و167 ألف و384 مواطن ومواطنة من الفئة العمرية فوق 40 عاما وصرف العلاج اللازم لهم وعمل قرارات على نفقة الدولة للعلاجات الشهرية.





واضاف الطباخ ان المبادرة يشارك فيها 495 فرق طبية مدربة من القطاع الطبي ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب بالإضافة إلى القوافل العلاجية التى تستهدف جميع قرى ومناطق المحافظة.





واوضح وكيل الوزارة انه تم الكشف وفحص وعلاج 73 ألف و 389 مواطنا حتى اليوم وتم تحويل المصابين بأمراض الكلى الى المستشفيات العامة والمركزية لتلقى واستكمال العلاج خلال الاسبوع الاول من المبادرة والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر.