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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 26 -9-2020

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية
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علياء فوزى
ننشر اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت 26 سبتمبر 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى .


بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات السبت 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاجنبية اليوم السبت

سجل سعر اليورو 18.25جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع .


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 19.92 جنيه للشراء و 20.19 جنيه للبيع .


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وسجل الفرنك السويسرى 16.94 جنيه للشراء و 17.14جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية 1.72جنيه للشراء و1.75 جنيه للبيع.

اسعار العملات الاسيوية اليوم السبت

سجل 100 ين يابانى 14.87جنيه للشراء و 15.01جنيه للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.29 جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع .

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