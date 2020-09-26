أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 26 -9-2020

ننشر اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت 26 سبتمبر 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى .
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات السبت 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم السبت
سجل سعر اليورو 18.25جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 19.92 جنيه للشراء و 20.19 جنيه للبيع .
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وسجل الفرنك السويسرى 16.94 جنيه للشراء و 17.14جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.72جنيه للشراء و1.75 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاسيوية اليوم السبت
سجل 100 ين يابانى 14.87جنيه للشراء و 15.01جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.29 جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع .
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات السبت 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم السبت
سجل سعر اليورو 18.25جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 19.92 جنيه للشراء و 20.19 جنيه للبيع .
أقرا ايضا ...لماذا تتراجع أسعار الذهب محليا وعالميا؟
وسجل الفرنك السويسرى 16.94 جنيه للشراء و 17.14جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.72جنيه للشراء و1.75 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاسيوية اليوم السبت
سجل 100 ين يابانى 14.87جنيه للشراء و 15.01جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.29 جنيه للشراء و2.32 جنيه للبيع .