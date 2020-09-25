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تكنولوجيا

للحفاظ على البطارية .. نصائح ذهبية لشحن الهاتف بطريقة صحيحة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:03 م
صائح ذهبية لشحن هاتفك
صائح ذهبية لشحن هاتفك بطريقة صحيحة
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ندى على
يرتكب الكثير من مستخدمى الهواتف الذكية، العديد من الأخطاء عند الشحن الأمر الذى يضر ببطاريات الهواتف على المدى الطويل أو يسبب انتفاخ البطارية لحد الانفجار، أو على الأقل يضعف من أدائها ومن أداء الهاتف بشكل عام. 

وبحسب موقع CNET فإن أغلب المستخدمين لا يعرفون الطريقة الصحيحة للشحن، أو أفضل الطرق التى تساعدهم على بقاء بطاريات هواتفهم في أفضل حال، لكى تستمر أطول فترة ممكنة، وإليك أفضل الطرق للمحافظة على بطاريتك أكبر قدر ممكن. 


شحن البطارية بنسبة 100% 

عند شحن البطارية لفترة طويلة فإن ذلك يعمل على تدمير بطارية الهاتف، والحل المثالى لشحن البطارية هو شحنها بنسبة 80% ، وكذلك يجب عدم تركها دون شحن أو ذات شحن منخفض لأن هذا يؤدى إلى تدميرها أيضا.
  
ترك البطارية فارغة تماما أو أقل من 30 % 

يعتبر ترك البطارية فارغة تماما مثل أن تصل إلى نسبة شحن 0٪ ، أو حتى أقل من 30 % يؤدي إلى نفاد البطارية بالكامل ويعمل ذلك على تقصير عمرها مع مرور الوقت. 

استخدام الشواحن السريعة في الهواتف العادية 

وأحيانا يقوم بعض المستخدمين باستعمال الشواحن السريعة في حين أن هواتفهم ليست مخصصة لاستعمال مثل هذا النوع من الشحن، الأمر الذى يعمل مد البطاريات بطاقة كبيرة في وقت قصير أكبر مما تتحمله، مما يجعلها تضعف بعد فترة.  

استخدام شواحن غير أصلية أو مجهولة المصدر  

وفى الكثير من الأحيان عندما يصاب الشاحن الاصلى للهاتف يقوم المستخدمون بشحن هواتفهم بأى شاحن موجود الأمر الذى يدمر الهواتف، ويضر البطاريات بشكل كبير، لأن هذه الشواحن عادة ما تكون ليست مخصصة للهواتف الأخرى، وإنما مصممة لهاتفها فقط. 
  

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