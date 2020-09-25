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ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. قُل ولا تقُل

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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مع انتشار الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي زادت مُعاناة اللغة العربية وتحولت الكلمات من حال لحال، لدرجة اللي عارف الكلمات بتتكتب إزاي بقى شاكك في نفسه ووصل بيه الأمر يقف شويه وهو بيكتب ويسأل نفسه هى بتتكتب كده ولا كده وده طبعًا بسبب العاهات اللى بتكتب حاليًا والكوارث اللي بنقراها يوميًا، وده بيتخزن في العقل الباطن ويوم عن يوم بتتحفر جواه وبتوصله إنه بيشك في نفسه.  

المشكلة الحقيقة إنه لما بيحاول يصلح للناس اللي بتكتب غلط بيتخنقوا منه ويقولوا يا عم كبر دماغك هو ده الصح وحتى لو غلط كل اللي بيقرأ فاهم مكتوب إيه، علشان كده حاولت اجمع كتير من الكلمات إللى بتتكتب غلط واكتب الصح بتاعها يمكن يتقوا الله في اللغة العربية ويكتبوا عدل. 

ولأن وصل الأمر للهجة العامية المصرية وبيكتبوها غلط هى كمان فكان لازم أجمع الغلطات وأكتب تصحيحها، لأن لا العربية الفصحى ولا العامية سلمت منهم، فأصبح لزامًا نقول قُل ولا تقُل.

ونبدأ باللغة العربية الفصحى:-
الصواب  ..................... الخطأ

أنا                               ءنا
أنتِ                             ءنتى
أنت                             ءنتا
أنتم                             أنتوا
كنت                            كونت
حتى                            حته
الذي                            الزي
ذكريات                       زكريات
أعضائي                      اعضاءي
أصدقائي                      اصدقاءي
قلبي                            ءلبي
قمر                             ءمر
لا                                لء 
ليه                               ليا
فيه                               فيا
فعلًا                             فعلن
شكرًا                            شكرن
نهائيًا                            نهائين
قطعًا                             قطعن
مثلًا                              مثلن
تلقائيًا                            تلقائين
دبلوم                             دبلون
لكن                               لاكن
بصراحة                         بسراحة
نقد                                نقض
زبدة                               ذبدة
زبادي                             ذبادي
حسرة                             حصرة
قرض                              قرد
والله                               واللهي
إن شاء الله                        أنشاء الله
ونعم بالله                          ونعمة بالله
كورسات                         كورصات


أما باللغة العامية:-

بصي                              بوصي
كده                                  كدا
اللي                                 ايلي
برضه                              برضوا
إيه                                   آيه
بذاكر                               بزاكر
ده أنتي                             دانتي
أصلًا                               أصلن
بذات                                بزات
بقى                                   بئا
أصحابي                            ثحابي
إنتي                                 ءنتى
الدنيا                                الدونيا
أزيك                                 أذيك
وحشتني                           واحشتني
بنزينة                               بنزيمة

دي مجرد مقتطفات بسيطة جدًا من العك بتاعهم ولو حصرنا العبقرية الرهيبة اللي بيتحفونا بيها هنكتب فيها مراجع ومراجع، ناس كتير هتقول عليا خنيقة وبقرفهم وواجعة دماغهم، لكن الواقع وبمنتهى الصراحة همه اللي قرفونا ووجعوا دماغنا بالغلط بتاعهم، ولازم وضروري يتعلموا العربي من جديد سواء فصحي أو عامية واللي يقول عكس كده يبقى ضد كل منطق.
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