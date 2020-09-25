البحوث الفلكية: هزة أرضية 3.9 درجة في منطقة البحر الأحمر

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية في منطقة البحر الأحمر، وعلى بعد 33 كم شمال شرق مدينة الغردقة، بقوة 9ر3 درجة على مقياس ريختر.







وأشار الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد - في تصريح اليوم - إلى أن تلك الهزة الأرضية وقعت في الساعة العاشرة و ٢٢ دقيقة و٣٣ ثانية بالتوقيت المحلي للمدينةـ وشعر بها بعض المواطنين، ولم يصل للمعهد أي إشارة عن وقوع إصابات أو حوادث أو أضرار مادية.



