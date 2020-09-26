ننشر تفاصيل دليل الإجراءات الاحترازية التي ستطبق بالمدارس في العام الدراسي الجديد

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، دليل الإرشادات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم اتباعها خلال العام الدراسي الجديد 2021/2020 عقب عدة اجتماعات تمت مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل دليل الإرشادات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم اتباعها خلال العام الدراسي الجديد 2021/2020 :





وقد شدد الدليل على توفير البيئة الصحية من خلال : التهوية الجيدة للفصول والمعامل ودورات المياه وحجرات الانشطة ، ومنع التدخين في كافة أرجاء المدرسة ، والحرص على توافر مصدر مياه آمن عن طريق شبكة مياه حكومية خاضعة للإشراف الصحي ، ومراعاة تطهير الخزانات بصفة دورية إن وجدت ، واخذ عينات دورية من شبكة المياه بإنتظام عن طريق المراقب الصحي التابع لمكتب الصحة الواقع في نطاقه المدرسة ، والحرص على تطهير ونظافة المدرسة بإستمرار وعدم ارك القمامة بها ، وتنظيف وتطهير الاسطح المشتركة مثل مقابض الابواب ومقابض صنابير المياه والكراسي والاستراحات واحرف السلالم وذلك تحت اشراف ادارة المدرسة مع ارتداء القفازات، وتطهير الاسطح المشتركة بإستخدام الكلور المخفف .





كما أكدت نشرة وزارة التربية والتعليم المرسلة للمديريات التعليمية على ضرورة توعية أولياء الامور بـ : عدم ارسال الطفل للمدرسة في حالة ارتفاع درجة حرارته إلى 38 درجة فأكثر او ظهور اي اعراض مرضية اخرى لدى الطالب والتواصل مع ادارة المدرسة لإتخاذ ما يلزم في هذا الشان ، وضرورة غسل اليدين بالماء والصابو جيدا قبل الخروج من المنزل لمدة لا تقل عن 20 ثانية او فركها بالكحول تركيز 70% ، ويتأكد ولي الامر من ارتداء الطالب للكمامة بشكل صحيح ، إلى جانب توعية الطالب بضرورة تناول الطعام والشراب الخاص به وعدم تناول اطعمة من الباعة الجائلين.









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غرف عزل في المدارس

وشددت وزرة التربية والتعليم على تخصيص غرفة عزل مؤقت بكل مدرسة بحيث تكون منفصلة عن العيادة المدرسية لتستخدم عند الاشتباه في أحد الحالات بين الطلاب او العاملين بالمدرسة ، على أن يصاحب الطفل احد المشرفين لحين حضور الطبيب المختص او ولي الامر او الاحالة للمستشفى.





واكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تطهير الايدي وارتداء الكمامات لجميع المتواجدين في غرف العزل بالمدارس ، وعند تعذر ارتداء الحالة للكمامة اذا كانت تشكو من ضيق في التنفس يراعى المتعاملون معها ارتداء الكمامة والتباعد الجسددي لا تقل عن مترين وعدم التواجد بالغرفة إلا للضرورة القصوى





وبخصوص ركوب حافلات المدارس

شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تطهير الحافلات المدرسية قبل ركوب اطلاب مع التهوية الحيدة لها حتى يتم التخلص تماما من رائحة الكلور والمطهرات ، والمسح الحراري للطلاب قبل صعود الحافلة ، وتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي ومراعاة عدم تكدس وتزاحم الطلاب عند ركوب الحافلات والنزول منها ، والجلوس في الحافلات بشكل آمن يراعي فيه التباعد الجسدي بين الطلاب ، وتنظيم نزول الطلاب من الحافلات الصف الاول ثم الذي يليه ثم الذيه يليه مع عدم الاصطفاف والتزاحم في الممرات بين المقاعد ، وضرورة ارتداء كمامة طبية او قطنية من مصدر موثوق قبل الصعود إلى المواصلات العامة ، والحرص على عدم التزاحم قدر الامكان وتطهير الايدي قبل الدخول إلى المدرسة.





وعند الدخول إلى المدارس والخروج منها ، شددت وزارة التربية والتعليم ، على :

-عمل فرز حراري للتأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة الطلاب والمعلمين والمعاونين والزائرين

-عدم التزاحم عند الدخو إلى المدرسة والخروج منها

-إلتزام مسئول الامن القائم على عملية الفرز الحراري بإرتداء الكمامة وتطهير يديه بالماء والصابون بإستمرار

- تخصيص بوابات للدخول واخرى للخروج مع الفرز الحراري عند الدخول والخروج

-تحديد مسارات خاصة بأولياء الامور تحتلف عن مسارات الطلاب مع مراعاة عدم دخول اولياء الامور إلا للضرورة.





وعند دخول الفصول والجلوس بها ، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه على المعلم أن يصطحب معلم الحصة الاولى الطلاب من الطابور إلى الفصل وينظم دخولهم وجلوسهم بشكل آمن بدون تزاحم ، ويجلس كل طالب في ديسك منفصل ومراعاة الجلوس بشكل زجزاج يشبه رقعة الشطرنج ، ويراعى المعلم التباعد الجسدي بينه و بين الطلاب عند التحرك بينهم ومناقشتهم ، ومنع تبادل الادوات المدرسية بين الطلاب.





وبشأن الفسحة المدرسية

شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة :

-تقسيم الطلاب المتواجدين بالمدرسة إلى فسحتين منفصلتين بموعدين مختلفين لتقليل التزاحم

-يتناول كل طالب للطعام والشراب الخاص به

-عسيل اليدين بالماء والصابون قبل الصعود إلى الفصل

-قضاء الفسحة في الهواء الطلق إلا إذا كان هناك ما يمنع بمعرفة إدارة المدرسة

-الصعود من الفسحة بعمل طابور مثل طابور الصباح مع مراعاة التباعد الجسدي





وشددت وزارة التربية والتعليم في تعليماتها للمدريريات على ضرورة متابعة و رصد وتحليل بيانات غياب الطلاب ، وحصل غياب الطلاب والمعلمين والاطقم المعاونة يوميا وتحديد الغياب لاسباب صحية ، وابلاغ الادارة التعليمية بنسب الغياب اليومية ، على ان تقارن الادارة التعليمية نسبة الغياب بالايام والاسابيع السابقة في حالة زيادة نسبة الغياب بصورة ملحوظة ويتم ابلاغ الادارة الصحية لعمل التقصي اللازم وابلاغهم بأرقام تليفونات وعناوين متغيبين لأسباب مرضية ، وتقوم الادارة الصحية بإبلاغ الادارة التعليمية بنتائج التقصي والتي قوم بدورها بإبلاغ المدرسة عند وجود حالات مؤكدة أو مشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد





أما عن الانشطة الرياضية المدرسية

فقد شددت وزارة التربية والتعليم على أنه عند القيام بأنشطة رياضة متوسطة التلامس ويراعي التطبيق الصارم لكافة اجرءات مكافحة انتثال العدوى قبل وأثناء وبعد النشاط الرياضي ، ويفضل عدم قيام الطلاب بأنشطة رياضية شديدة التلامس لحين إشعار آخر





وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لدورات المياه ، فعلى المدارس توفير عدد كافي من دورات المياه ، وعدم الانتظار بالممرات داخل دورات المياه ، وفي حالة الانتظار خارج دورات المياه يراعى التباعد بمسافات امان كافية لا تقل عن 1 متر ، وتوفير الصابون لغسيل الايدي جيدا بالماء والصابون عند الروج من الحمامات ، وتطهير الاسطح المشتركة بإستمرار.





وبالنسبة لخدمات الاكل والشرب بالمدرسة

قررت وزارة التربية والتعليم منع تواجد الباعة الجائلين امام المدرسة ، وأن يتناول كل طفل وجبته الخاصة التي احضرها من المنزل ، وان يستخدم كل طالب زجاجة مياه خاصة به ، مع مراعاة التباعد بين الاماكن التي تقدم الوجبات بالمدرسة ، وقصر تقديم الوجبات والمشروبات المدرسية على الاشخاص المصرح لهم بذلك وتحت الاشراف المباشر لادارة المدرسة ، واستخدام الاكواب والاطباق ذات الاستخدام الواحد ، ويراعى التباعد بين الطاولات في اماكن تطبيق الوجبات مسافة لا تقل عن واحد متر ، ويراعى في قاعات الطعام عدم تجاوز نسبة 50% من قدرتها الاستيعابية ، يراعى ارتداء القفازات النظيفة ذات الاستدام الاحادي للمسئولين عن توزيع الوجبات المدرسية ، ومراعاة كافة الشروط الصحية في نقل وتداول وحفظ المواد الغذائية داخل المدرسة





وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص مسئول للتواصل بكل مدرسة وادارة ومديرية التعليمية ، وتشكيل لجنة للصحة والبيئة بكل مدرسة وادارة ومديرية تعليمية تحتص بمتابعة تنفيذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية في المنشآت التعليمية إلى جانب الاختصاصات المنصوص ليها .



