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ابنة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل آخر رسالة للراحلة قبل وفاتها | شاهد

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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محمد حليم قنديل
قالت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن العَرَض الثاني لإصابة والدتها الراحلة بفيروس كورونا المستجد- بعد ارتفاع درجة الحرارة-؛ كان "التهنيجة"، ولم تكن هناك أعراضا أخري مثل الكحة.

وأضافت أميرة حسن مختار خلال حوارها التليفزيوني فى برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن النفس بدأ يقل تدريجيا للراحلة، فى اليوم العاشر من إصابتها بفيروس كورونا.

ونوهت ابنة الراحلة رجاء الجداوي، إلى أن الرسالة الصوتية التحذيرية للجمهور التي تم عرضها للفنانة رجاء الجداوي، كانت قبل رحيلها، فى اليوم العاشر أو الحادي عشر؛ بعد إصابتها بالفيروس.

وأوضحت أميرة حسن مختار، أن والدتها دائما تقول إنها راضية ولم تسخط أو تغضب يوما بسبب إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن أكثر كلمات كانت تقولها الراحلة فى أخر أيامها هي "الحمدلله .. أنا راضية".

وأشارت إلى أنه لم تظهر على والدتها أي أعراض لإصابتها بفيروس كورونا إلا ارتفاع درجة حرارتها فقط، لمدة 7 أيام، مضيفة أنهم قاموا بعمل مسحة لها، وظهرت النتيجة بإصابتها بكورونا، وقمنا بنقلها إلى مستشفي العزل بالاسماعيلية.
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