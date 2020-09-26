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فن

نادين نجيم في أولى حلقات الموسم 3 من قعدة رجالة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
نادين نجيم
نادين نجيم
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محمد نبيـل
ينطلق برنامج قعدة رجالة، في موسمه الثالث، اليوم حصريًا على قناة OSN؛ ليستضيف النجمة نادين نسيب نجيم، لتدافع بقوة عن المرأة أمام نيقولا معوض، خالد سليم وقيس الشيخ نجيب، ومن المقرر أن يستضيف خلال حلقاته المقبلة ألمع نجمات الوطن العربي.

وخلال الحلقة، ستجيب نادين على أسئلة النجوم حول اختيارات المرأة وقدرتها على تحديد مصيرها واختياراتها.

ويشهد الحساب الرسمي للنجمة على انستجرام، دعمًا هائلًا لها، أمام أولى مواجهاتها ضد النجوم الثلاثة، حيث تجاوز فيديو كواليس الحلقة الذي نشرته مؤخرًا، أكثر من 800 ألف مشاهدة على انستجرام.

وقد تم تسجيل الحلقة مع نادين قبل حادثة انفجار مرفأ بيروت المروع بأيام.


ومن المقرر بدء عرض البرنامج، اليوم، 26 سبتمبر، مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم.

والبرنامج من إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي Sproductions حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحيانًا مشاغب.

ويستعرض الثلاثي من خلاله وجهات نظر ذكورية، قضايا مختلفة؛ للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات. 

وكان برنامج «قعدة رجالة» قد سجّل أكثر من 60 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي في موسميه السابقين. 
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