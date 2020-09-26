أخبار التوك شو.. أسرار جديدة عن رحيل رجاء الجداوي بكورونا.. سجين يهرب من "الإعدام" في أنابيب الصرف الصحي.. مفتي الديار: يجب شكر الله كوننا من أبناء مصر

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو..
قالت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن والدتها كانت تقوم باتخاذ احتياطات احترازية كبيرة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأضافت أميرة حسن مختار خلال حوارها التليفزيوني فى برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الراحلة قامت بارتداء الكمامة الطبية منذ شهر 2 وليس شهر 3، ولم تكن تخرج من منزلها نهائيا.
قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، الحمد لله أن شرفني بأن أكون ابن من أبناء مصر،مؤكدا أنه يجب على كل مواطن أن يشكر ربه على كونه من أبناء مصر.
روت والده فتاة الدقهلية تفاصيل تعرض عائلتها إلى التهديد من قبل الجاني، مضيفة أنهم تعرضوا للهجوم والتهديد كثيرا، وكانوا خائفين يخرجون من البيت بسبب التهديدات من الجاني وأهله.
روي علي عبد الحميد، عم "فتاة الدقهلية"، تفاصيل إلقاء القبض على الجاني، قائلا إن قوات الشرطة في محافظة الدقهلية كانت متواجدة بالمحافظة ليل نهار من أجل الوصول إلى الجاني.
قال الدكتور حمدي المسعود، صاحب فيديو وفاة شاب داخل عيادة بالشرقية، إن الشاب الذي توفي فى عيادته الخاصة بمحافظة الشرقية كانت مفاجئة ولم يقترب منه أحد.
قال علي عبد الحميد، عم فتاة الدقهلية أمل محمد عبدالحميد، إنهم لم يفقدوا الأمل في الحصول على حقوقها، مضيفا أن بعد عامين من المتابعة في المحاكم والقضاء تم إغلاق القضية ولهذا قرر عمل فيديو لأمل المغتصبة تتحدث فيه عن قضيتها ويتم رفعه على "فيسبوك".
قالت أمل محمد عبدالحميد، فتاة الدقهلية، تعليقا على إلقاء القبض على المتهم باغتصابها إنه بعد قرار المحكمة بإغلاق القضية انهارت تماما، ولكن لم يضع مجهودهم لأنهم تابعوا القضية لآخر لحظة.
عرضت قناة العربية تقريرا حمل عنوان "بعد مقتل مسؤول كوري جنوبي.. أزمة جديدة بين الكوريتين".
عرضت قناة العربية، تقريرا عن سجين صيني محكوم بالإعدام فى إندونيسيا منذ عام 2017 هرب من زنزانته بعدما زحف 30 مترا عبر قنوات الصرف الصحي.
كشف الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، تفاصيل جديدة عن البرلمان العالمي للبيئة.
وقال نصير، في حواره لبرنامج "ولاد حارتنا"، المذاع عبر شاشة "نيل لايف"، اليوم الجمعة: البرلمان العالمي للبيئة يتكون من مجموعة من العلماء المتخصصين في مجال البيئة، والجميع يعمل بدون التطرق إلى اي سياسات دولية ولا ندافع عن شئ غير البيئة.
وأضاف وفيق نصير: ليس لنا في البرلمان أي علاقة بالسياسة ولا بالدين لأي دولة معينة، وحينما نجتمع في البرلمان نتحدث عن مشاكل عالمية تتطلب كل الجهود للتكاتف لحلها، وهذا الأمر جعل البرلمان العالمي للبيئة سري، واعضاءه غير معلنين تقريبا".
وتابع عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن البرلمان العالمي للبيئة يهتم بمشاكل البيئة، ويقدم كل ما هو ممكن لمواجهتها من خلال مجموعة من العلماء ويعمل دائما على بحث مشاكل البيئة.
وفي السياق نفسه أشار الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، إلى أن البيئة في العالم تحسنت نتيجة الحظر في أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، ولكن هذا التحسن سيكون مؤقتًا إذا لم توافق كل الدول علي الاتفاقية العالمية للبيئة.