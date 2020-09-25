حياتي ادمرت.. انهيار فتاة الدقهلية من البكاء.. شاهد





وتابع خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أنه بالتعاون مع الصحفيين ووسائل الإعلام وصل الفيديو إلى الكثير من المسئولين، معقبا: عند عرض الفيديو على الفيس بوك تعرضنا للتنمر والإهانة كثيرا.





وأردف: اتوجه بالشكر إلى النائب العام والقضاء المصري لدعمه قضية أمل والوصول إلى الجاني.





ودخلت أمل محمد عبدالحميد "قناة الدقهلية" في نوبة بكاء على الهواء نتيجة تأثرها بحديث عمها عن قضيتها والهجوم التي تعرضت له على مدار الأعوام السابقة.





ووجهت أمل "فتاة الدقهلية" رسالة إلى كل من تحدث عليها بالسوء قائلة: "ربنا يسامح كل اللي قال عني كلمة وحشة..ومحدش حاسس باللي فيا كل السنين اللي فاتت..أنا ادمرت خلال السنتين اللي فاتوا".

قال علي عبد الحميد، عم فتاة الدقهلية أمل محمد عبدالحميد، إنهم لم يفقدوا الأمل في الحصول على حقوقها، مضيفا أن بعد عامين من المتابعة في المحاكم والقضاء تم إغلاق القضية ولهذا قرر عمل فيديو لأمل المغتصبة تتحدث فيه عن قضيتها ويتم رفعه على "فيسبوك".