بعد قتل وحرق مسؤول كوري جنوبي| أزمة جديدة بين الكوريتين.. شاهد

عرضت قناة العربية تقريرا حمل عنوان "بعد مقتل مسؤول كوري جنوبي.. أزمة جديدة بين الكوريتين".





وأضاف التقرير المذاع على قناة "العربية" الفضائية، أن هناك أزمة جديدية بين الكوريتين، فجرتها كوريا الشمالية مع جارتها كوريا الجنوبية، بعدما قتلت مسؤولا بوزارة الصيد البحري الجنوبية.





وتابع التقرير أن، كوريا الشمالية قامت بقتل المسئول رميا بالرصاص، وأحرقت جثته وتخلصت من بقاياها بالبحر.





وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الضحية كان يرتدي سترة نجاة، ما يشير إلى وجود نية انشقاق عن كوريا الجنوبية، وجنود كوريا الشمالية استجوبوه قبل قتله، ثم سكبوا عليه الزيت لحرقه كلإجراء احترازي خوفا من تفشي كورونا".





وأشار الجنرال هن يونج-هو "رئاسة الإركان المشتركة إلى أن بعد تحليل مفصل لمختلف المعلومات الاستخباراتية، أكد جيشنا أن كوريا الشمالية ارتكبت فظاعة إطلاق النار على مواطننا، الذي عثر عليه فى المياة الشمالية.