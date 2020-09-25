عضو البرلمان العالمي للبيئة: نعمل بعيدا عن السياسة ونواجه المشاكل البيئية.. فيديو

كشف الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، تفاصيل جديدة عن البرلمان العالمي للبيئة.





وقال نصير، في حواره لبرنامج "ولاد حارتنا"، المذاع عبر شاشة "نيل لايف"، اليوم الجمعة: البرلمان العالمي للبيئة يتكون من مجموعة من العلماء المتخصصين في مجال البيئة، والجميع يعمل بدون التطرق إلى اي سياسات دولية ولا ندافع عن شئ غير البيئة.





وأضاف وفيق نصير: ليس لنا في البرلمان أي علاقة بالسياسة ولا بالدين لأي دولة معينة، وحينما نجتمع في البرلمان نتحدث عن مشاكل عالمية تتطلب كل الجهود للتكاتف لحلها، وهذا الأمر جعل البرلمان العالمي للبيئة سري، واعضاءه غير معلنين تقريبا".





وتابع عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن البرلمان العالمي للبيئة يهتم بمشاكل البيئة، ويقدم كل ما هو ممكن لمواجهتها من خلال مجموعة من العلماء ويعمل دائما على بحث مشاكل البيئة.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، إلى أن البيئة في العالم تحسنت نتيجة الحظر في أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، ولكن هذا التحسن سيكون مؤقتًا إذا لم توافق كل الدول علي الاتفاقية العالمية للبيئة.