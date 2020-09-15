بدون التكاتف ستهلك الإنسانية.. وفيق نصير: يجب فرض ضرائب على التلوث وليس البشر

تمنى الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، من دول العالم، الوقوف وقفة رجل واحد ، والتكاتف ، وإعادة تجهيز اقتصاداتها؛ من أجل مستقبل أخضر.





، وإلا ستهلك الإنسانية، مشيرًا إلى أن الفشل في السيطرة على جائحة "كوفيد-19"؛ يبرز خطر الانقسام. وحذر وفيق نصير ، في تصريحات تليفزيونية، من عدم تحقيق رغبته؛ كونها ضرورة ملحة في الوقت الحالي





وأعرب عضو البرلمان العالمي للبيئة، عن اعتقاده ، بأن "الفشل الذي ظهر في عدم القدرة على احتواء انتشار الفيروس في العالم؛ جاء بسبب عدم التنسيق الدولي الكافي".





وأوضح أن الدول بحاجة إلى العمل معًا فيما يتعلق بتهديد المناخ ، الذي يمثل تهديدًا أكبر بكثير من تهديد الوباء بحد ذاته: "إنه تهديد وجودي لكوكبنا وحياتنا.





وأشار إلى أنه يجب فرض ضرائب على "التلوث" وليس على "البشر" قدر الإمكان.





ودعا الدول إلى إنهاء دعم الوقود الأحفوري وإطلاق استثمارات ضخمة في مصادر الطاقة المتجددة والالتزام بـ "الحياد الكربوني"والحد تماما من الانبعاثات، بحلول عام 2050.



