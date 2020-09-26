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رياضة

حموت وأفضل في منصبي.. الجنايني يكشف حقيقة ترشحه لـ انتخابات اتحاد الكرة مستقبلا.. فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسية المكلفه بادارة اتحاد الكرة المصري، عن حقيقة ترشحه لـ انتخابات اتحاد الكرة في الفترة المقبلة عقب انتهاء مهمته.

وأكد عمرو الجنايني في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن هناك اقرار تم توقيعه من قبل جميع اعضاء اللجنه الخماسية، باستحاله خوض انتخابات اتحاد الكرة مستقبلا، مشددا على انه لا يجوز ان تكون اللجنه مشرفه على الانتخابات، ويترشح اي منهم في تلك الانتخابات.

وأضاف عمرو الجنايني ان العمل العام امر مشرف، ولكنه لن يخوض مطلقا انتخابات اتحاد الكرة، لافتا إلى ان الامر ليس من طموحاته حيث ان لديه العديد من الارتباطات والمسؤليات الاخرى .

وعن اتهام البعض له بـ التسبب في مد عمل اللجنه 4 اشهر اخرى حبا في منصبه الحالي، أكد ساخرا " حموت و افضل في المنصب ده "، مؤكدا انه لا يستمع لاي من الشائعات التي تثار ضده

وأضاف أن اجواء الكرة المصرية اصبحت سيئه للغايه في الوقت الراهن، ومليئه بالصراعات والازمات التي لا داعي لها، موضحا ان الامر لم يكن كذلك في الماضي مطلقا.
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