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فن

كنت بحلم أبق كبير.. أحمد داوود يشارك في تحدي الطفولة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:57 ص
احمد داوود
احمد داوود
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ميرنا محمود
شارك  الفنان أحمد داوود جمهوره في تحدي الطفولة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام>

ونشر أحمد داوود صورة لة  في  صغرة وكتب معلقا :زمان وأنا صغير كنت بحلم ابقى كبير.

وحازت الصورة علي اعجاب الكتير وجاءت التعليقات ما بين "كدا قمر و كدا قمر، وبعد ما كبرت، الفنان المحترم".

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وخاض أحمد داوود، السباق الرمضاني الأخير 2020، بمسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني، بجانب كل من إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.

وتزوج  أحمد داود  من الفنانة علا بعد قصة حب قوية جمعت بينهما خلال تعاونهما في العرض المسرحي "عنبر رقم واحد"، وكانت تحظى بشهرة أكبر منه وقتها، وكان يخشى أن ترفض الارتباط به إلا أنها فاجأته برغبتها في الزواج منه وتزوجا عام 2010.

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