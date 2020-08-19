بين الحب وخفة الدم.. أجمل 5 صور جمعت علا رشدي بزوجها أحمد داوود

تحتفل الفنانة علا رشدي اليوم بعيد ميلادها، الذى اتمت به عامها الـ 40، وتفضل علا رشدي مشاركة زوجها العديد من الصور المبهجة والخفيفة التى تعبر عن حبهما.
كما تفضل اختيار بعض الملابس المتشابهة مع زوجها، والظهور بها في العديد من الأماكن والمهرجانات لتضيف لمسة مختلفة ومبهجة على المكان الذى يتواجدون به.
وتعبر جميع الصور التى جمعت بين الفنانة علا رشدي ورزجها الفنان أحمد داوود على الحب والمشاركة، وخاصة الصور التى تجمع الأولاد معهم في شكل عائلي جميل.
وتميل الفنانة علا رشدي، إلى اختيار الملابس البسيطة التى تبرز جمالها، وتضيف لمسات ببعض الألوان المبهجة والزاهية مثل البرتقالي والفسفوري.