بين الحب وخفة الدم.. أجمل 5 صور جمعت علا رشدي بزوجها أحمد داوود





كما تفضل اختيار بعض الملابس المتشابهة مع زوجها، والظهور بها في العديد من الأماكن والمهرجانات لتضيف لمسة مختلفة ومبهجة على المكان الذى يتواجدون به.





وتعبر جميع الصور التى جمعت بين الفنانة علا رشدي ورزجها الفنان أحمد داوود على الحب والمشاركة، وخاصة الصور التى تجمع الأولاد معهم في شكل عائلي جميل.





وتميل الفنانة علا رشدي ، إلى اختيار الملابس البسيطة التى تبرز جمالها، وتضيف لمسات ببعض الألوان المبهجة والزاهية مثل البرتقالي والفسفوري.