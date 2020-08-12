كنت بفكر أحارب الأمواج.. علا رشدي تشارك جمهورها بصورة جديدة

نشرت الفنانة علا رشدى ، من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة جديدة لها.





وعلقت علا رشدى على الصورة " بنتي أخدت الصورة دي وأنا بصراحة مَش فاكرة كنت ببص علي بتاع الجندوفلي وبفكر اجيب طبق عاشر، ولا ببص علي البحر وبفكر انزل احارب الامواج تاني ، ولا كفاية كده النهارده ".





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وشاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.





كما شاركت في بطولة مسلسل بـ "100 وش" نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وإسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.



