عرض يوم الفرح وطبيب السعادة في مركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

\ يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى، أمسية ثقافية، يوم الاربعاء المقبل ، الموافق 30 من سبتمبر ، في تمام الساعة السابعة مساء.





وتتضمن الأمسية عرض الفيلم الروائي القصير"يوم الفرح" للمخرج مصطفى وفيق والفيلم التسجيلى" طبيب السعادة" للمخرج شريف جابر .





وعقب عرض الافلام تقام ندوة بمشاركة المخرجين ويديرها الناقد السينمائي مجدى الشحرى مدير عام الثقافة السينمائية.



