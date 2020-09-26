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رياضة

فيديو جديد.. 3 رسائل مهمة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:30 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عدة رسائل للاعبي الفريق الأبيض، قبل مباراة الجونة، والمقرر لها مساء غد، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

رسائل مرتضى منصور، جاءت من خلال فيديو، نشر خلال جلسته مع، اللاعبين قبل مباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري، نرصدها فيما يلي، على لسان رئيس الزمالك.

"مستشفى الزمالك":

"نقدر الظروف من خلال ضغط المباريات في الفترة الأخيرة، لنرى الناديين الشعبيين بعد الأهلي والزمالك وهما المصري البورسعيدي والإسماعيلي ونتائجهما في الفترة الأخيرة".

"اللاعب ليس مكن والفترة الأخيرة شهدت عدة إصابات، أنا الآن عندي مستشفى، وأطالب اتحاد الكرة بتأجيل لقاء سموحة المقبل في كأس مصر لأنها مباراة غير مهمة في التوقيت الحالي، ولن يكون هناك مشكلة خاصة بعد تأجيل الدوري 4 شهور".

"باتشيكو صاحب القرار":

"أي لاعب شعر بالظلم خلال الفترة الأخيرة من خلال عدم المشاركة؛ الآن يتواجد مدير فني جديد، وسيكون صاحب القرار في وضع التشكيل، والجميع لديه الفرصة للمشاركة".

"باتشيكو سيكون صاحب القرار في تحديد الراحلين قبل بداية الموسم الجديد، والجميع سيكونوا أمام أعين المدير الفني الأجنبي الجديد".

"مواجهة أفريقيا":

"أي لاعب لديه مستحقات أو مكافآت متأخرة؛ على قائد الفريق، التوجه لأمير مرتضى، المشرف على الفريق، وأحمد زاهر؛ للمطالبة بحقوقهم، لا أريد تراكم المستحقات المتأخرة، أريد جميع اللاعبين أن يشعروا بالراحة قبل مواجهة الرجاء في دوري الأبطال".

"مواجهة الذهاب أمام الرجاء البيضاوي هيّ من ستحدد موقفنا من المنافسة على اللقب، ما أتمناه؛ هو تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير".

"إذا واجهنا الأهلي حققنا الفوز عليهم، وإذا واجهنا الوداد حققنا الفوز عليهم أيضًا، وتوجنا ببطولات سابقة على حسابهم".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بالرجاء البيضاوي المغربي، في دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، خلال الشهر المقبل، حيث ستقام مباراة الذهاب في المغرب، على أن يقام الإياب في مصر.
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