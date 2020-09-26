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ديني

الأزهر يشيد بوعي المصريين وعدم انسياقهم لدعوات زعزعة الاستقرار

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:04 ص
الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
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صدى البلد
تابع الأزهر الشريف عن كثب، الحركات الهدامة الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، والإخلال بالنظام العام، والتي تسعى للنيل من أمن مصرنا العزيزة، ونشر الفوضى، وتعطيل عجلة التنمية والاستثمار.

ويؤكد الأزهر، أن ما يتم إنجازه من مشروعات تنموية مختلفة على أرض الواقع؛ لهو مؤشر واضح في سير مصر نحو الاتجاه الصحيح الذي سيؤتي ثماره في القريب العاجل بإذن الله، علي كافة الأصعدة. 

ويشيد الأزهر، بوعي الشعب المصري، في تفويت الفرصة على كل من يخططون لزعزعة الاستقرار في البلاد، مؤكدا ثقته في قدرة الدولة علي معالجة كافة قضاياها داخليا بما يحقق مصالح المواطن ويخفف أعباءه ويراعي احتياجاته.

ويدعو الأزهر الشعب المصري للوقوف صفا واحدا خلف الوطن وقياداته في وجه دعوات زعزعة الاستقرار والإخلال بالنظام العام، وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخارجية المغرضة، حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
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