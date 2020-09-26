دينا الشربيني تعود للرياضة بـ حمل الاثقال.. فيديو





، وهي تودي بعض التمارين الرياضية الشاقة ، من خلال حمل الاوزان علي كتفيها. وظهرت دينا



وعلقت دينا الشربيني على الفيديو: "عودة إلى المسار".

وحاز الفيديو علي اعجاب الكثير من متابعيها، وجاءت التعليقات ما بين " عاش يا بطل ، جامدة اوي ، برافو ، احلي دينا ".

كما دعمتها ابنة النجم عمر دياب قائلة : استمري و اشتغلي علية

اقر ايضا : وحشتيني أوي.. وصلة غزل بين دينا الشربيني وابنة عمرو دياب من ناحية آخرى تشارك النجمة دينا الشربيني في تصوير فيلمين وهما "30 مارس" و"ثانية واحدة".





وكانت قد تعرض الفنانة دينا الشربيني لحملات هجوم دائمة من رواد السوشيال ميديا؛ كلما انتشرت لها صورة بصحبة زوجها النجم عمرو دياب.

سبب الهجوم هو عدم إعلان عمرو أو دينا حقيقة علاقتهما، وما إذا كانت حبا أم صداقة أم زواجا، وتعامل البعض معهما كحبيبين لا زوجين، وهو ما يتناقض مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية.





وكان احدث ظهور لدينا الشربيني من خلال الكليب الأخير اماكن السهر للمطرب عمرو دياب في إعلان إحدى المشروبات الغازية.





حققت أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.

و يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.







