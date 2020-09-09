AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وحشتيني أوي.. وصلة غزل بين دينا الشربيني وابنة عمرو دياب

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:55 ص
عمرو دياب - دينا
عمرو دياب - دينا الشربيني
Advertisements
سعيد فراج
نشرت نور (ابنة الهضبة عمرو دياب) صورة جديدة لها، عبر حسابها على انستجرام، لفتت بها الأنظار إليها، وذلك بعد أيام من الضجة التي أثيرت حولها، بعد ظهورها مع والدتها، الفنانة شيرين رضا. 
وسرعان ما تفاعلت الفنانة دينة الشربيني، مع صورة نور- ابنة زوجها عمرو دياب- حيث علقت عليها بالإنجليزية: «وحشتيني»، لترد عليها نور: «وحشتيني أكتر». 

وتطور شكل نور عمرو دياب خلال السنوات الماضية، حيث ظهرت في صور قديمة، رفقة شيرين رضا، وهي لم يتجاوز عمرها الـ 3 سنوات، ولم تتغير ملامحها عن الماضي.

من ناحية أخرى، يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته، حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.

وحشتيني أوي.. وصلة غزل بين دينا الشربيني وابنة عمرو دياب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. طلاق عمرو دياب وزينة عاشور ..تفاصيل جديدة

تصريحات عمرو دياب عن مسلسله الجديد مع نتفليكس.. فيديو

بعد كليب أماكن السهر.. دينا الشربيني تتصدر تويتر

دينا الشربيني تتصدر تويتر بسبب عمرو دياب ومغردون: «محظوظين ببعض»

ظهور مميز لـ دينا الشربينى فى كليب أماكن السهر .. شاهد

طلق مرتين.. هل عمرو دياب زوج مثالي ورومانسي؟

ترشيحاتنا

أحمد حسن: حسام البدري رفض تدريبي لـ بيراميدز بعد ترشيحي للمنصب

عبد المنعم سعيد: إثيوبيا تحاول استغلال جورج فلويد لتحسين صورتها في سد النهضة.. فيديو

يعاني من اضطرابات نفسية.. رجل يوثق لحظة انتحاره في بث مباشر على فيسبوك

حيلة غريبة.. لماذا تغمر الكوريات وجوههن في الماء لمدة 15 دقيقة ؟

لو جوزك بيخونك.. أفضل الطرق والأساليب للحفاظ على أسرتك

بالأرقام.. هل يعوض طاهر محمد طاهر رحيل رمضان صبحي عن الأهلي؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب لعلاج القولون نهائيًا .. 4 أكواب سحرية

بالصفع والركل.. ضابط أمريكي يعتدي على شاب أسود بعنف داخل الحجز .. فيديو

TikTok في ورطة.. بعد انتحار شاب خلال بث مباشر