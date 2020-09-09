وحشتيني أوي.. وصلة غزل بين دينا الشربيني وابنة عمرو دياب

نشرت نور (ابنة الهضبة عمرو دياب ) صورة جديدة لها، عبر حسابها على انستجرام، لفتت بها الأنظار إليها، وذلك بعد أيام من الضجة التي أثيرت حولها، بعد ظهورها مع والدتها ، الفنانة شيرين رضا.





وتطور شكل نور عمرو دياب خلال السنوات الماضية، حيث ظهرت في صور قديمة ، رفقة شيرين رضا ، وهي لم يتجاوز عمرها الـ 3 سنوات، ولم تتغير ملامحها عن الماضي.





من ناحية أخرى، يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته، حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.



