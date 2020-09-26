AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بحيلة ذكية.. خامس أغنى رجل في العالم يتهرب من دفع 4 مليارات جنيه استرليني

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:32 ص
خامس أغنى رجل في
خامس أغنى رجل في العالم
Advertisements
عزة عاطف
من خلال حيلة ذكية، استطاع عملاق البتروكيماويات، السير «جيم راتكليف» التهرب من دفع 4 مليارات جنيه استرليني؛ بنقل مقر شركته إلى المدينة الحكومية المعفاة من الضرائب.

وتعتبر موناكو مدينة بريطانية معفاة من الضرائب لأن من يعيش فيها لمدة 183 يومًا على الأقل في السنة لا يدفع أي ضرائب على الدخل أو الممتلكات. 

ودفعت هذه الميزة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة البتروكيماويات «إنيوس»، السير جيم راتكليف، البالغ من العمر 67 عامًا، بالانتقال من "هامبشاير" إلى "موناكو"؛ لتجنب دفع 4 مليارات جنيه للحكومة، كضرائب على شركته.

ويعد أعلى معدل ضرائب في المملكة المتحدة البريطانية هو 45% على الدخل الذي يزيد عن 150 ألف جنيه إسترليني في السنة، وقد كان راتكليف ثالث أعلى دافع ضرائب فردي في المملكة المتحدة، حيث تجاوز حجم دخله السنوي 110 ملايين جنيه إسترليني في 2017-2018، وفقًا لقائمة ضرائب Sunday Times، وقد لجأ لتلك الحيلة الذكية؛ لتجنب الخسارة.

"رادكليف" ليس البريطاني الأول الذي يقوم بهذه الخطوة؛ فقد سبقه رئيس "توب شوب"، "فيليب جرين"، وزوجته "تينا"؛ وكذلك سمعان وداود رأوبين، بالإضافة إلى جون هارجريفز رئيس شركة ماتالان، ولويس هاميلتون.

وقد صرح رادكليف تعليقًا على ما حدث قائلًا: "لا يوجد مجال للضعف أو الانهيار، فعندما تصبح الأمور صعبة؛ عليك ربح أو خسارة معظم النقاط." 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. مزاعم حول اتجاه الحكومة البريطانية لزيادة الضرائب

تهرب من دفع 11 مليار جنيه .. حبس صلاح دياب 15 يوما في قضايا استيلاء على أراضي وتهرب من ضرائب

زيادة الضرائب حقيقة أم شائعة؟.. الإدارة المركزية تجيب

ترشيحاتنا

ابنة رجاء الجداوي تحكي أسرارا لأول مرة عن رحيلها بكورونا.. فيديو

كسَر أوضة اللبس| أزمة جديدة فى الاتحاد السكندري بطلها سلتو واتجاه لفسخ عقده.. خاص

علامات موت الفجأة .. ورأي الشيخ الشعراوي

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع ريتشموند بواكي

بيصحى على كاس وسيجارة.. الوسيط العقاري يفضح الهارب محمد علي.. فيديو

فاروق جعفر: كالديرون كان قريبًا من الزمالك.. وهذا سبب تفضيل ‏باتشيكو ‏

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللاعبون لن يغادروا الملعب معها.. أكثر المدربات إثارة على مستوى العالم تقود دورتموند بدنيا

بحيلة ذكية.. خامس أغنى رجل في العالم يتهرب من دفع 4 مليارات جنيه استرليني

شاهد.. لحظة إصابة سياسي أمريكي شهير بجلطة على الهواء | فيديو