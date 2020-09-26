بحيلة ذكية.. خامس أغنى رجل في العالم يتهرب من دفع 4 مليارات جنيه استرليني

من خلال حيلة ذكية، استطاع عملاق البتروكيماويات، السير «جيم راتكليف» التهرب من دفع 4 مليارات جنيه استرليني؛ بنقل مقر شركته إلى المدينة الحكومية المعفاة من الضرائب.





وتعتبر موناكو مدينة بريطانية معفاة من الضرائب لأن من يعيش فيها لمدة 183 يومًا على الأقل في السنة لا يدفع أي ضرائب على الدخل أو الممتلكات.





ودفعت هذه الميزة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة البتروكيماويات «إنيوس»، السير جيم راتكليف ، البالغ من العمر 67 عامًا ، بالانتقال من "هامبشاير" إلى "موناكو"؛ لتجنب دفع 4 مليارات جنيه للحكومة ، كضرائب على شركته.





ويعد أعلى معدل ضرائب في المملكة المتحدة البريطانية هو 45% على الدخل الذي يزيد عن 150 ألف جنيه إسترليني في السنة، وقد كان راتكليف ثالث أعلى دافع ضرائب فردي في المملكة المتحدة، حيث تجاوز حجم دخله السنوي 110 ملايين جنيه إسترليني في 2017-2018، وفقًا لقائمة ضرائب Sunday Times، وقد لجأ لتلك الحيلة الذكية؛ لتجنب الخسارة.





"رادكليف" ليس البريطاني الأول الذي يقوم بهذه الخطوة؛ فقد سبقه رئيس "توب شوب" ، "فيليب جرين" ، وزوجته "تينا"؛ وكذلك سمعان وداود رأوبين، بالإضافة إلى جون هارجريفز رئيس شركة ماتالان، ولويس هاميلتون.



