بعد غد.. مستشفيات جامعة الزقازيق تنظم الملتقى العلمى الأول للسلامة والصحة المهنية

أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق عن انطلاق فعاليات الملتقى العلمى الأول للسلامة والصحة المهنية تحت شعار "صفر إصابات 2 " والذي تنظمه مستشفيات جامعة الزقازيق،وذلك بعد غد الإثنين، بالمركز العلمى بكلية الطب بقاعة أ.





ويأتي ذلك في إطار الاحتفال بأسبوع السلامة والصحة المهنية، تحت رعاية وحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية و رئيس الجامعة.





وأضاف الدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن الملتقى سيتناول كل مستجدات السلامة والصحة المهنية فى مجال المستشفيات، وأهم المخاطر التى يتعرض لها العاملون والمترددون على المستشفيات، بالإضافة إلى التعرف على الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة العدوى وسبل تحقيق طفرة نوعية علمية بهذا المجال.





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من جانبه أوضح الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات أنه من المقرر تنفيذ ورشة عمل متكاملة عن السلامة والصحة المهنية وسبل الوقاية والعلاج لكل أنواع المخاطر.





كما سيتم استعراض أهم تجارب النجاح فى التحكم والسيطرة على جميع أنواع المخاطر تجربة إخلاء عمليًا وذلك خلال انعقاد الملتقى لمدى أربعة أيام في الفترة من الاثنين 28 سبتمبر وحتى الخميس الأول من أكتوبر 2020.