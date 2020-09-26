AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعد غد.. مستشفيات جامعة الزقازيق تنظم الملتقى العلمى الأول للسلامة والصحة المهنية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:27 ص
مستشفى جامعة الزقازيق
مستشفى جامعة الزقازيق
Advertisements
محمد الطحاوي
أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق عن انطلاق فعاليات الملتقى العلمى الأول للسلامة والصحة المهنية تحت شعار "صفر إصابات 2 " والذي تنظمه مستشفيات جامعة الزقازيق،وذلك بعد غد الإثنين، بالمركز العلمى بكلية الطب بقاعة أ.

ويأتي ذلك في إطار الاحتفال بأسبوع السلامة والصحة المهنية،تحت رعاية وحضور  محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ورئيس الجامعة.

وأضاف الدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن الملتقى سيتناول كل مستجدات السلامة والصحة المهنية فى مجال المستشفيات، وأهم المخاطر التى يتعرض لها العاملون والمترددون على المستشفيات، بالإضافة إلى التعرف على الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة العدوى وسبل تحقيق طفرة نوعية علمية بهذا المجال.

اقرأ ايضا:
 
من جانبه أوضح الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات أنه من المقرر تنفيذ ورشة عمل متكاملة عن السلامة والصحة المهنية وسبل الوقاية والعلاج لكل أنواع المخاطر.

كما سيتم استعراض أهم  تجارب النجاح فى التحكم والسيطرة على جميع أنواع المخاطر تجربة إخلاء عمليًا وذلك خلال انعقاد الملتقى لمدى أربعة أيام في الفترة من الاثنين 28 سبتمبر وحتى الخميس الأول من أكتوبر 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة والعمل الدولية تنظمان ندوة توعوية لمفتشى السلامة للوقاية من كورونا

المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة الزقازيق تعلن عن الملتقى الافتراضي الأول للجامعات المصرية

ترشيحاتنا

شقيقة ضحية زوجها في عين شمس: ضربها لحد ما ماتت عشان بتدافع عن بنتها.. فيديو

موسم الخير.. لماذا يفضل بدو مطروح الشرب من الآبار على مياه نهر النيل

شاهد..سيارة تشتعل بالنيران على طريق الهدا.. ورد فعل مؤلم من صاحبها.. فيديو

الملكة رانيا تهنئ الأميرتين بعيد ميلادهم

شاهد.. أسما شريف منير برفقة زوجها في عيد ميلاد ريهام حجاج

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 26 -9- 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها 30 مليون جنيه.. شاهد السرعة الخارقة لسيارة ريغييرا

شاهد..سيارة تشتعل بالنيران على طريق الهدا.. ورد فعل مؤلم من صاحبها.. فيديو

قصة مفزعة.. رافق زوجته المريضة فمات داخل عيادة طبيب بالشرقية