شيخ عموم المقارئ المصرية في حوار لـ صدى البلد: راتب القارئ 180 جنيها... المعاش 400 جنيه في 6 أشهر.. بعض المقرئين يتلاعبون بأحكام القرآن.. ولا علاقة لنا بتحديد الأجر

الشيخ محمد حشاد

سافرت إلى 25 دولة ما بين أمريكا وأوروبا

المقارئ المصرية كان عددها 25 ألف على مستوى الجمهورية أصبحت 11 ألف

المقرأة في المساجد تضم أعضاء وشيوخا وقفت لها أوقاف خيرية لدى وزارة الأوقاف، حيث يجتمع المشايخ في المساجد الكبرى ويقرأون القرآن من الفاتحة حتى سورة الناس ويختمونه وعلى مدار الأسبوع في المساجد الكبرى ومن يقرأون مشايخ أجريت لهم اختبارات ويجتمعون في المساجد الكبرى ويتلون القرآن الكريم أمام الجمهور يسمعون لهم ويرتلون معهم ويتعلمون تلاوة القران من خلال هذه الجلسات. قال الشيخ محمد محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، إن





وأوضح حشاد خلال حواره مع "صدى البلد"، أن هناك بعض المقرئين يتلاعبون بالأحكام، وأحكام القرآن معروفة لهم لكن وحتى يرضوا الجمهور يخرجوا على الأحكام الصحيحة ويتمادون في هذا الغي فالنقابة تقف لهم حفاظًا على كتاب الله وأحكامه.





كم عدد المرشحين على مقعد نقيب القراء؟





المرشحون على مقعد النقيب اثنان فقط الشيخ حلمي الجمل وأنا، لكن المرشحين على مجلس الإدارة المكون من 20 عضوًا، حوالي 30 قارئًا.





ما إنجازاتك للترشح؟





تسلمنا النقابة لم يكن لها مقر دائم وأصبح لها مقرًا الآن في السيدة زينب وتم زيادة المعاشات مرتين وأصبح 400 جنيه في 6 أشهر وفي الخطة الجديدة سنضاعف الزيادة خاصة وأن هناك ما يكفي للزيادة.





قرارات كثيرة تصدرها نقابة القراء بإحالة مقرئين للتحقيق بسبب أحكام التلاوة.. حدثني عن ذلك؟





هناك بعض المقرئين يتلاعبون بالأحكام، و أحكام القرآن معروفة ومضبوط وحتى يرضوا الجمهور يخرجوا على الأحكام الصحيحة ويتمادون في هذا الغي فالنقابة تقف لهم حفاظًا على كتاب الله وأحكامه.





لماذا اختفى قراء المقاريء المصرية؟





منذ عهدى بالوزارة وكان لكل مسجد قاريء يقرأ قرآن الجمعة، والعصر الآن حدث فيه بعض التغيرات ولم يعد هناك الاهتمام الموجود كما كان قديما، لكن من ضمن عمل الأوقاف أن نضع المقارئ في الحسبان خلال الخطة المقبلة.





كيف تعود المقارئ المصرية لمكانتها؟

المقارئ المصرية كان عددها مايقرب من 25 ألف عضو مقرأة على مستوى الجمهورية ، وزارة الأوقاف أجرت لهم بعض المسابقات خففت عددهم وأصبحوا 11 ألفا على مستوى الجمهورية ، وكل مقرأة كان فيها 16 عضوا أصبحت الأن 10 أو 9 أو 7 ولم يعد هناك اختيارات قوية كمان كان سابقا.





فسر لي طبيعة المقرأة؟

المقرأة عبارة عن أعضاء وشيوخ مقاريء وقفت لها أوقاف خيرية لدى وزارة الأوقاف يجتمع المشايخ في المساجد الكبرى ويقرأون القرآن حتى الخاتمة من الفاتحة حتى سورة الناس وعلى مدار الأسبوع في المساجد الكبرى ومن يقرأون مشايخ أجريت لهم اختبارات ويجتمعون في المساجد الكبرى ويتلون القرآن الكريم أمام الجمهور يسمعون لهم ويرتلون معهم ويتعلمون تلاوة القرآن من خلال هذه الجلسات.





وحسب أعضاء المقرأة من العصر حتى قبل صلاة المغرب يقرأوا ما يشاءون وأثناء القراءة تطرح مناقشة بعض الأحكام في تلاوة القرآن الكريم ويستفيد منها الجميع.





لكن هذه الرؤية التي تحدثت بها فضيلتك لم تعد موجودة؟





موجودة لكن بنسبة قليلة في السيدة زينب الجامع الأزهر ومسجد الحسين والمساجد الكبرى لها مقرأة أيضا وبتكون يوم واحد في كل مسجد حتى ينتهي الأسبوع ثم الأسبوع الذي يليه





ما راتب القارئ؟





عضو المقرأة راتبه 180 جنيها بعد الزيادات وشيخ المقرأة وصل إلى 200 جنيه وهو مميز عن الأعضاء ويكون عالما في علم القراءات، وقارئ السورة في المساجد الكبرى 60 جنيها.





من يحدد هذه الأرقام؟

الأوقاف.. لأنها من تصرف هذه الرواتب.





هل هناك زيادة لهذه الأجور الضعيفة قريبا؟

بصفتي شيخ عموم المقارئ كل ما أملكه عند مقابلة الوزير أطالبه بتحسين المكافأة لقارئ المقارئ.





عدد الدول التي سافرتها؟





سافرت إلى 25 دولة ، كلها ما بين أوروبا وأمريكا بدأت بزيارة الإمارات العربية المتحدة اوائل التسعينات وكان في عصر المرحوم الشيخ زايد وكان محب للعلم والقرآن، كان يتلفت كثيرا في رمضان لدعوة القراء والعلماء من جميع أنحاء العالم ، خاصة القراء المصريين أما الوعاظ من جميع أنحاء العالم، لأن القاريء المصري يتميز باللسان المنطلق.





هل نقابة القرآن تحدد أجر القارئ؟

لا علاقة لنا بالأجر وعلاقتنا بالقرآن السليم ونتدخل عندما يحدث هرج ومرج في تلاوة القرآن الكريم.





هل اختفت الكتاتيب؟

لا موجودى لكن لم يعد اسمها كتاتيب وكانوا يتخيلون أن كلمة كتاب تنقص من قدر الخريج فسموها مكاتب تحفيظ القرآن الكريم والأوقاف تهتم بها كثيرا وموجودة على مستوى الجمهورية ولها محفظين وميزانية.





ما المقصود بمصطلح الإجازة وأهم ضوابطه؟

الإجازة تمنح للطالب بعد قراءة القرآن الكريم كاملا أمام من يجيز الطالب حتى يتبين مدى إتقانه ومعرفة إتقانه ومعرفة أحكامه ومن ثم يمكن منحه إجازة وبالتالى من الممكن له هو الآخر أن يجيز، لكن أود أن أشير فى هذا المقام إلى أن بعض الإجازات غير الصحيحة انتشرت هذه الأيام دون علم.



