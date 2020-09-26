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أخبار البلد

بتكلفة 71.800 مليون جنيه.. وزير النقل يشهد افتتاح مبنى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:36 م
جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم
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حمادة خطاب
شهد  وزير النقل المهندس كامل الوزير، افتتاح مبنى رئاسة  الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية و إداراتها بعد الإنتهاء من أعمال  التطوير الشامل للمبنى بتكلفة إجمالية مقدارها  71.800 مليون جنيه. 

وبدأت فعاليات الافتتاح بازاحة الستار عن  لوحة افتتاح المبنى والتي وجه الفريق مهندس/  كامل الوزير  بقيام   اثنين من المهندسين الشباب بالهيئة بإزاحتها   تقديرا ودعمًا وتشجيعا لشباب المهندسين. 

ثم شاهد وزير النقل عرضًا تقديميا  عن كافة الأعمال التي تم تنفيذها والهدف من أعمال  التطوير حيث أوضح  رئيس الهيئة  أن مبنى الهيئة لم يتم تطويره وتحديثه منذ فترة طويلة ، حيث كان  من الضروري تطوير ورفع كفاءة المبني الرئيسي ومبني مجمع الإدارات بالهيئة وإستحداث مقر رئيسي لكيان عالمي للسلطة البحرية المصرية يليق بسمعة ومكانة جمهورية مصر العربية علي المستويين الإقليمي والدولي ، وخاصة مع التخطيط  لإستقبال المقرات الإقليمية للمنظمات البحرية 

ثم تفقد الوزير مكتب خدمة المواطنين الشباك الواحد بإجمالي 28 شباك  والذي سيساهم في تبسيط الإجراءات والمدة الزمنية الخاصة بطلبات المواطنين ووجه الوزير موظفي شبابيك خدمة المواطنين بتقديم كافة الخدمات للمواطن وان يكون التعامل وفقا لمبدأ إحترام  المواطن وخدمته وبما يليق بمكانة وسمعة مصر الدولية والعالمية خاصة مع  أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في مجال تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية وكذلك أهميتها في مجال تخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر والمساعدات الملاحية على سواحل الجمهورية وداخل المياه الإقليمية والمنطقة الإقتصادية ومراقبة مستويات السلامة البحرية وجودة الخدمات المنفذة. 

جدير بالذكر أن أعمال التطوير شملت  إنشاء مركز عمليات مطور مزود بالشاشات الإلكترونية المتصلة بأنظمة العمل المختلفة    فضلًا عن منظومة متابعة المساعدات الملاحية الجاري إنشائها و إنشاء قاعة مؤتمرات تسع لعدد ( 160 ) فرد بالإضافة إلي  إنشاء مركز حديث لخدمة المواطنين بنظام الشباك الواحد تيسيرًا علي المتعاملين مع الهيئة  وكذلك  إنشاء منظومات وشبكات إليكترونية بجميع إدارات الهيئة لتسهيل وسرعة إنسيابية العمل .
بتكلفة 71.800 مليون جنيه.. وزير النقل يشهد افتتاح مبنى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية
بتكلفة 71.800 مليون جنيه.. وزير النقل يشهد افتتاح مبنى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية
بتكلفة 71.800 مليون جنيه.. وزير النقل يشهد افتتاح مبنى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية
بتكلفة 71.800 مليون جنيه.. وزير النقل يشهد افتتاح مبنى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية
بتكلفة 71.800 مليون جنيه.. وزير النقل يشهد افتتاح مبنى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية
بتكلفة 71.800 مليون جنيه.. وزير النقل يشهد افتتاح مبنى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية
بتكلفة 71.800 مليون جنيه.. وزير النقل يشهد افتتاح مبنى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية
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