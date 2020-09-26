لمرضى القلب.. 5 أنواع من الأطعمة تفيدك بشكل لا يصدق

تُمثل أمراض القلب ما يقرب من ثلث جميع الوفيات في جميع أنحاء العالم، ويلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في صحة القلب ويمكن أن يؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب.





في الواقع ، يمكن أن تؤثر بعض الأطعمة على ضغط الدم والدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول والالتهابات ، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب، وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرزها...







