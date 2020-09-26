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لمرضى القلب.. 5 أنواع من الأطعمة تفيدك بشكل لا يصدق

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:01 م
أمراض القلب
أمراض القلب
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نهى هجرس
تُمثل أمراض القلب ما يقرب من ثلث جميع الوفيات في جميع أنحاء العالم، ويلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في صحة القلب ويمكن أن يؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب.

في الواقع ، يمكن أن تؤثر بعض الأطعمة على ضغط الدم والدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول والالتهابات ، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب، وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرزها...


الخضراوات الورقية الخضراء غنية بفيتامين K والنترات ، والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الشرايين، وتشير الدراسات إلى أن تناول كميات أكبر من الخضر الورقية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بـ أمراض القلب.

ويحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة، والتي ارتبطت بانخفاض ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب.

وتشير الدراسات إلى أن تناول الحبوب الكاملة يرتبط بانخفاض نسبة الكوليسترول في الدم وضغط الدم الانقباضي ، فضلًا عن انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

كما تحتوي الأسماك الدهنية وزيت السمك على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، وقد تساعد في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، بما في ذلك ضغط الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول.

وتناول المكسرات، وخاصة اللوز غني بالألياف والدهون الأحادية غير المشبعة ، وقد تم ربطه بتخفيض نسبة الكوليسترول والدهون في البطن.
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