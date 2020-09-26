١٧ مرشحا في آخر أيام تقديم الأوراق لخوض الانتخابات البرلمانية بالإسماعيلية

كشفت مصادر بمحكمة الإسماعيلية الإبتدائية ، تقدم نحو ١٢٠ شخص بأوراقهم بشكل رسمي لخوض انتخابات مجلس النواب، منذ فتح باب الترشح، وسط إجراءات أمنية واحترازية.





وشهد اليوم السبت ، وهو اخر ايام التقدم الرسمي باوراق المرشحين بمحكمة الاسماعيلية الابتدائية ، تقدم نحو ١٧ مواطن، وهم بالدائرة الاولي، كلا من ماجدة النويشي بالمعاش، وايهاب العبد، مرشح حزب مصر القومي، وهو اخصائي ائتمان مساعد ببنك التنمية والائتمان الزراعي قطاع الاسماعيلية، وعلي شقاوة عضو مجلس ادارة شركة دوليك لاب للادوية، وحسام مرجان صاحب كافيتريا المرجان، ومجدي يوسف يعمل بالتجارة وبقالة قطاعي، واحمد نصر الله مدير وشريك شركة تعمير مصر للمقاولات العمومية، واسامة العدوي مدير وشريك متضامن بشركة العدوي للتجارة والتوكيلات التجارية، ومدحت الحوفي شريك ومدير بشركة المركز الاوروبي للاستيراد والتصدير، ومحمد المغربل محاسب اول بشركة المقاولون العرب فرع القناة، ومصطفي شلة محاسب قانوني وخبير ضرائب، ونجلاء الليثي مفتش شئون بيئة ديوان عام المحافظة، عن حزب الجيل الديمقراطي، واحمد صبري مهندس ميكانيكا عن حزب مستقبل وطن.





كما تقدم لخوض الانتخابات علي مقعد الدائرة الثالثة، ٣ اشخاص وهم احمد محمود عبد المنعم مساعد فني معمل وحدة وادي الملاك الصحية، السيد عبد النعيم مهندس زراعي، سامي سليم محاسب قانوني، عميد احمد شعيب عضو مجلس النواب بالدورة السابقة، المستشار احمد عبد الله محامي، مرشح الوفد الجديد.





وتقدم امس الجمعة، بالدائرة الاولي، لواء شرطة بالمعاش محمد السيد محمد عن حزب حماة وطن، وحسام عبد الرحمن المحامي عن حزب الوفد الجديد، وبالدائرة الثالثة، تقدم سامي عبيد عبد اللطيف، صاحب مكتب مقاولات " مستقل"، ولم يتقدم بالدائرة الثانية، اي مرشح، اليوم الجمعة.





وتقدم الخميس الماضي ، عن الدائرة الاولي، خالد محمد كمال التهامي "محامي"، تامر حسن ابراهيم حسن شحاتة "لواء شرطة بالمعاش"، جمال هيلتون مدير عام مديرية القوي العاملة والهجرة بالاسماعيلية.





وبالدائرة الثالثة، تقدم كلا من رمضان الوني رئيس انتاج جبايات البلاح سابقا، عربي الحويطي مهندس زراعي الادارة الزراعية بالقصابين، عبد الستار المغربي موجه التربية والتعليم بالمعاش ادارة القصاصين التعليمية.





وعن الدائرة الثانية تقدم كلا من عاطف محمد سالم وشهرته عاطف ابو عاصي، والسيد زايد لي زايد مدير مساعد تسجيلبيلنات فنية المقاولون العرب فرع سيناء، محمد اسماعيل حسن زين العابدين مدير بنك فرع الابطال بنك التنمية والائتمان الزراعي، سلمان محمد محمود سالمان طبيب بشري مديرية الصحة،





وشهد الاربعاء الماضي، تقدم كلا من الدكتور عمرو مصطفي استاذ بكلية التربية بجامعة قناة السويس، مرشح حزب المصري الديمقراطي ومحمود الشريف محامي مستقل، خالد الجبلاوي مدير ادارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة الاسماعيلية، وحاتم حجازي مدير فرع بنك بيتريوس مصر بالمعاش، وكرم عبد الحليم مشرف اول نادي القناة ومها عجلان كبير مقدمي برامج قطاع القنوات الاقليمية باتحاد الاذاعة والتليفزيون، بالدائرة الاولي.





كما تقدم عن الدائرة الثانية، كلا من محمودعبد الكافي فني تحاليل طبية ومحمد منصور مدير وشريك بشركة الاريام للتوكيلات التجارية والاستيراد والتصدير، وفوزية توفيق مزارعة، فيما لم تستقبل المحكمة طلبات ترشح بالدائرة الثانية، الاربعاء.









وشهد مقر المحكمة، إجراءات تنظيمية لعملية الدخول والخروج، فضلا عن وضع لوحات إرشادية مدونة عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل القاعة المخصصة لتلقي أوراق الترشح، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بدءا من دخول المرشح من المحكمة حتى وصوله القاعة، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة قبل الدخول.





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