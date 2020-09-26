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الأوقاف تعلن توزيع 15 طن لحوم أضاحي على المستحقين بالمحافظات

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:24 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف  توزيع 15 طن من لحوم الأضاحي غدا الأحد على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الإسكندرية – جنوب سيناء – الدقهلية – كفر الشيخ) ، بواقع  (4) طن لكل من محافظة (الإسكندرية  – الدقهلية – كفر الشيخ) ، و (3) طن لمحافظة جنوب سيناء .  وذلك للأسبوع الثامن على التوالي .

وقالت الوزارة أن  إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 808 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

 كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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