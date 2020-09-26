مصادر لبنانية تكشف تفاصيل العملية العسكرية ضد الإرهابين في وادي خالد

كشفت مصادر أمنية لـبنانية عن أنّ الاشتباكات التي وقعت في وادي خالد بين القوة الضاربة في شعبة المعلومات ومجموعات إرهابية لا تزال مستمرّة، مع ارسال تعزيزاتٍ أمنيّة.





ولفتت المصادر الأمنية إلى أنّ القوة الضاربة في شعبة المعلومات نفّذت، في عملية استباقية، غارة ميدانية على مكان كان يجتمع فيه عناصر من 3 خلايا ارهابية في منطقة معزولة في خراج بلدة الفرض في وادي خالد - عكار عند الحدود اللبنانية - السورية وفق ماذكره موقع لبنان 24.





وأوضحت المصادر أن عناصر الخلايا الموجودة كانوا يجتمعون للتحضير لعمليات امنية حيث ان العناصر هم تابعون لمجموعة الارهابي القتيل "ابو سليمان الدندشي" و الارهابي القتيل "خالد التلاوي" واحد السوريين الذي يترأس خلية ارهابية سورية.





وافادت المصادر بأن القوة الضاربة قامت بالاشتباك مع المجموعة الارهابية داخل المنزل الذين يجتمعون فيه حيث حصل تبادل لاطلاق النار والقذائف الصاروخية ما ادى لهدم سقف المكان الموجودين داخله.





واشارت المصادر الامنية الي مقتل عدد من الارهابيين ، مبينة ان العملية الامنية مستمرة بمؤازرة من الجيش اللبناني، في حين تم استقدام تعزيزات للقوة الضاربة والجيش.





وتأتي هذه المداهمة بعد استخلاص المعلومات اثر التوقيفات السابقة بالاضافة لعمليات الرصد والمتابعة لعمل المجموعات الارهابية.