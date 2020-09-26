التحقيق مع مرتضى منصور أحد الخيارات.. مصدر يكشف خطوات لجنة القيم في «الأولمبية» والانضباط بـ«الجبلاية»

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة ، أحقية اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب فى إحالة شكاوى النادي الأهلي واللجنة الخماسية المؤقتة ولجنة الحكام ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إلى لجنة القيم فى اللجنة الأولمبية.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أحالت الشكاوى المقدمة من جانب مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب واللجنة الخماسية للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني إلى جانب لجنة الحكام ضد مرتضى منصور، إلى لجنة القيم؛ من أجل اتخاذ اللازم حيالها، وفتح باب التحقيق بشأنها.
وقال المصدر ذاته إنه يحق للجنة الأوليمبية المصرية، اتخاذ أي إجراء ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب شكاوى الأهلي واتحاد الكرة ولجنة الحكام التى تضمنت تصريحات مسيئة وفقا للوائح والقوانين المعمول بها داخل لجنة القيم فى اللجنة الأوليمبية.
وأضاف أن لجنة القيم فى اللجنة الأوليمبية هى المنوطه بذلك، شريطة أن يكون ذلك معتمدا فى مدونة السلوك والأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الوطنية باعتبار رئيس نادي الزمالك عنصر من عناصر الحركة الأولمبية الوطنية.
وشدد على أنه يجوز للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن يلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية "الكاس" باعتبارها هيئة تحكيمية فى الفصل فى تلك المنازعة.
وأشار إلى أنه يجوز أيضا للجنة الانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم، أن تفرض عقوبات على مرتضى منصور بعد النظر فى الشكاوى المقدمة من كافة الأطراف ضده وذلك وفقا للوائح والقوانين داخل الجبلاية.