الدوري الإسباني.. بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام بيتيس

ويبحث ريال مدريد بطل الليجا في مواجهة اليوم، عن تحقيق الانتصار الأول له في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد أن تعادل 0-0 في الجولة الماضية مع ريال سوسييداد.



