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أخبار العالم

بعد اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية.. أديب يعود إلى عمله سفيرًا في برلين

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:41 م
مطفى أديب يعود إلى
مطفى أديب يعود إلى عمله في برلين بعد تخليه عن تشكيل الحكومة
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قسم الخارجي
أكد الدكتور مصطفى أديب أنه سيعود لعمله كسفير لدى لبنان في برلين، وذلك بعد اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقال "أديب" في تصريح لإحدى القنوات المحلية "أعود إلى عملي بعدما قبلت التحدي وسعيت جاهدًا لتأليف حكومة انقاذية لم يكتب لها النجاح، مكتفيًا بما أوردته في كتاب الاعتذار."

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وأوضح أنه لن يدخل في أي سجالات سياسية، موضحا أن الأنباء المتداولة حول عقد لقاءات معه غير دقيقة على الإطلاق.

جاء ذلك بعد إعلان مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مصطفى أديب بعد زيارته قصر بعبدا ولقاء الرئيس اللبناني ميشال عون إن الكتل النيابية لم تلتزم بما تعهدت به.

من جانبه شكر الرئيس اللبناني ميشال عون مصطفى أديب على الجهود التي بذلها، وأبلغه قبوله الاعتذار، ومن المقرر أن يتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات الدستور.
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