بعد اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية.. أديب يعود إلى عمله سفيرًا في برلين

أكد الدكتور مصطفى أديب أنه سيعود لعمله كسفير لدى لبنان في برلين، وذلك بعد اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.





وقال "أديب" في تصريح لإحدى القنوات المحلية "أعود إلى عملي بعدما قبلت التحدي وسعيت جاهدًا لتأليف حكومة انقاذية لم يكتب لها النجاح، مكتفيًا بما أوردته في كتاب الاعتذار."





اقرأ أيضا:





وأوضح أنه لن يدخل في أي سجالات سياسية، موضحا أن الأنباء المتداولة حول عقد لقاءات معه غير دقيقة على الإطلاق.





جاء ذلك بعد إعلان مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة.





وقال مصطفى أديب بعد زيارته قصر بعبدا ولقاء الرئيس اللبناني ميشال عون إن الكتل النيابية لم تلتزم بما تعهدت به.



