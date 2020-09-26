الشركة المتحدة تنتج فيديوهات مفبركة للمظاهرات لفضح قنوات الاخوان..فيديو

عرضت قناة إكسترا نيوز فيديو مظاهرات نزلة السمان من صناعة الشركة المتحدة لكشف كذب منابر الإرهابية.









وأضاف الاعلامي يوسف الحسيني خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الارهابية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الاخوان اليوم ارتدوا "بمبي" وهذا منتهي الاغراء، معلقا "بالسلامة..مع الف سلامة".









وتابع يوسف الحسيني، أن الاخوان يدفعون أموالا كثيرة جدا جدا من أجل اسقاط الاعلام المصري، واختلاق الشائعات للتشكيك فى الاعلام المصري وتدمير وعي المواطنين المصريين.









وأوضح يوسف الحسيني، أن قناة إكسترا نيوز كانت تغطي قطع الطريق وخلافه، مضيفا نرفض اتهام أي شخص للاعلام المصري بانه لا يعرض الحقائق.









وأشار إلى أن القنوات والاعلام الخاص بالجماعة عرضت فيديوهات مظاهرات لم تكن موجودة على أرض الواقع وهو إعلام مروج للشائعات.