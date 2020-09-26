AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الشركة المتحدة تنتج فيديوهات مفبركة للمظاهرات لفضح قنوات الاخوان..فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:18 م
مظاهرات مفبركة
مظاهرات مفبركة
Advertisements
محمد حليم قنديل
عرضت قناة إكسترا نيوز فيديو مظاهرات نزلة السمان من صناعة الشركة المتحدة لكشف كذب منابر الإرهابية.


وأضاف الاعلامي يوسف الحسيني خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الارهابية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الاخوان اليوم ارتدوا "بمبي" وهذا منتهي الاغراء، معلقا "بالسلامة..مع الف سلامة".


وتابع يوسف الحسيني، أن الاخوان يدفعون أموالا كثيرة جدا جدا من أجل اسقاط الاعلام المصري، واختلاق الشائعات للتشكيك فى الاعلام المصري وتدمير وعي  المواطنين المصريين.


وأوضح يوسف الحسيني، أن قناة إكسترا نيوز كانت تغطي قطع الطريق وخلافه، مضيفا نرفض اتهام أي شخص للاعلام المصري بانه لا يعرض الحقائق.


وأشار إلى أن القنوات والاعلام الخاص بالجماعة عرضت فيديوهات مظاهرات لم تكن موجودة على أرض الواقع وهو إعلام مروج للشائعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لن تتوحد الكيانات الإرهابية.. علم الدين: الخلافات تضرب إعلام الجماعة الإخوانية.. فيديو

خبير إعلام: حجم الإنجازات بمصر غير مسبوق.. وأعداء الدولة مش مصدقين.. فيديو

منير أديب: قنوات الإخوان الإرهابية تعتمد على تشويه الواقع "فيديو"

أستاذ إعلام: الجزيرة ليست منبرا إعلاميا لكنها "أداة مخابراتية"

أخبار التوك شو: أحمد موسى يطلق هاشتاج ليلة سقوط الخونة.. جرائم حماس بحق الفلسطينيين أخطر من الاحتلال.. الإخوان سجل حافل من العنف والقتل

مفيش مظاهرات.. أحمد موسى يكشف زيف الإخوان عن اشتباكات حوش عيسى.. فيديو

ترشيحاتنا

مظاهرات نزلة السمان| من الشركة المتحدة لـ عملاء قطر وتركيا "خالتي بتسلم عليك" ..فيديو

إبرام اتفاقية| خبير لوائح يوجه نصيحة للأهلي لحل أزمة فايلر

الحكومة توجه هذه الفئة من أصحاب المخالفات بالتقدم للتصالح فورا.. فيديو

إكسترا نيوز تكشف مفاجأة من العيار الثقيل.. بعد قليل

لتخفيف الأعباء عن المواطنين| تفاصيل مبادرة "هنساعدك تتصالح"

وزيرة الصحة: الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحي

AdvertisementS

مظاهرات نزلة السمان| من الشركة المتحدة لـ عملاء قطر وتركيا "خالتي بتسلم عليك" ..فيديو

الحكومة توجه هذه الفئة من أصحاب المخالفات بالتقدم للتصالح فورا.. فيديو

التحقيق مع مرتضى منصور.. مصدر بالجبلاية يكشف آخر تطورات شكاوى الأهلى

سبب تأجيل مراسم دفن الفنان المنتصر بالله ..فيديو

بينهم نجل حلمي طولان.. النيابة العامة: حبس 3 متهمين في واقعة فندق فيرمونت

عاوز حقي وحق إبني.. غضب بين أسرة ضحايا مذبحة كفر الدوار عقب صدور الحكم

وزيرة الصحة: الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحي

إكسترا نيوز تكشف مفاجأة من العيار الثقيل.. بعد قليل

3 سنوات حبسًا وغرامة 50 ألفًا لأب ونجله لإتجارهما بالمواد المُخدرة في سوهاج

بعد اتهام ترامب للصين.. منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا طبيعي المنشأ.. فيديو

العاشر - العاصمة الإدارية - السلام.. معلومات تفصيلية عن أول قطار كهربائي في مصر

بعد تعليقها على خبر ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة| 10 صور لـ بسنت نور الدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأطفال أكثر عرضة للإصابة به.. دراسة تكشف عن علامة جديدة لـ كورونا

الطريقة الصحيحة لإخفاء العيوب بالمكياج

عصير طبيعي يعزز صحة القلب.. ودراسة: يحسن اتساع التدفق ويزيد حجم الشرايين