يخرب عقلك يا ميزو.. يوسف الحسيني يقصف جبهة معتز مطر بعد فبركة فيديو من مظاهرات الاخوان

علق الإعلامي يوسف الحسيني على الفيديو الذي تداوله الهارب معتز مطر على صفحته عبر «تويتر» لمظاهرة مزعومة لـ جماعة الإخوان في مكانين مختلفين «الجزيرة» تبثها على أنها من المنيا ومعتز مطر من يبثها على أنها من الجيزة.





قال «الحسيني» خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»: «ولد يا ميزو يخرب عقلك اخص عليك»، مشيرا إلى أن نفس الأشخاص في الفيديو هي نفسها في فيديوهات أخرى لـ مظاهرات الإخوان المفبركة من مناطق ثانية.









وتابع يوسف الحسيني : «امسح التويتة يا معتز او قول ده خطأ مطبعي معلش يا جماعة أصل إيدي بتجري بدل ما أكتب المنيا كتبت الجيزة، ولو طلعت وشتمتني ربنا يسامحك ياعم».





وأشار إلى أن غباء الإخوان يتكرر في فبركة الفيديوهات لخداع الناس بعد فشل دعولتهم للتظاهر لكن الشعب المصري كشف أساليبهم الدنيئة، مؤكدا أن الجماعة لجأت الي الأكاذيب والفبركة لتحقيق مكاسبهم وأهدافهم لتدمير الدولة المصرية.





وشدد على أن الجماعة الإرهابية فقدت القدرة على الحشد وتعمل الآن على إعادة التدوير لكي تساندهم في هذه المسألة، منوها إلى أن الاخوان تركز الآن على الانتخابات الأمريكية المقبلة ليجدوا من يقف بجانبهم بعد فشلهم.