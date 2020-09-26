مفاجأة.. وزير التعليم: المواد الأساسية لن تدرس في المدارس | تفاصيل

حلّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ضيفا ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات الهامة والخاصة بالعام الدراسي الجديد.





وكشف "شوقي"، أثناء حواره مع الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل حضور طلاب الإعدادية يومين بالمدرسة، موضحا "فيه طلاب ممكن يقولوا إحنا بنروح المدرسة يومين فهناخد خمس المنهج، الحقيقة المنهج لن يتم تخفيضه ولكن كل مادة سيكون لها شرح على التلفزيون وعلى فيديوهات على اليوتيوب".





وتابع وزير التعليم "منصة ادمودو توفر لـ طلاب المرحلة الإعدادية والإبتدائية كافة الشروحات بكل المواد، فضلا عن خدمة اسأل المعلم التى يستطيع بها الطالب فهم كل ما يريده بالمتابعة مع معلم أونلاين".





ونصح وزير التربية والتعليم، الطلاب "بمتابعة جدول القنوات التعليمية"، مضيفا "المواد التي ستضاف إلى المجموع ستدرس على القنوات التعليمية وهى المواد الأساسية مثل الفيزياء والكيمياء أما المواد التربوية التى فلا تضاف إلى المجموع ستكون في أيام الحضور للمدارس".





وأكد الوزير "النهاردة حققنا تطورات كبيرة على مستوي التعليم بعد عامين من التخطيط وتحديدا عام 2018".





وأوضح "منذ تسلمي مقاليد منصب وزير التعليم واجهت العديد من المشاكل والتى يصل عددها لـ 50 مشكلة وخطتنا هي القضاء على هذه المشاكل".





ونوه بأنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثي، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوي التعليم المصري.



