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توك شو

أخبار التوك شو .. الجزيرة وأبواقها الإعلامية تذيع مظاهرات مفبركة.. والحكومة توجه فئة من أصحاب المخالفات بالتصالح فورا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:41 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن معتز مطر أعلن فى برنامجه أن هناك مظاهرات في نزلة السمان ضد الدولة، وهذا شئ عار تماما من الصحة، موضحا أن الشركة المتحدة خدعت عملاء قطر وتركيا ببثها فيديوهات مفبركة عن المظاهرات في نزلة السمان.

عرضت قناة إكسترا نيوز كواليس مظاهرات نزلة السمان الاخوانية التى تم فبركتها من الشركة المتحدة في استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي وأذاعتها منصات الإخوان الإعلامية وقنواتهم الكاذبة على أنها مظاهرات حقيقية في نزلة السمان.

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أعزي نفسي والشعب المصري والأمة العربية والفنانين في رحيل الفنان الخلوق الجميل المنتصر بالله.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن الحكومة تستجيب إلى طلبات المواطنين بمد فترة تلقي طلبات   التصالح في مخالفات البناء .

عرض الإعلامي أحمد موسى،  تسريبا صوتيا لأحد عناصر جماعة الاخوان الإرهابية يكشف فيه خطة التنظيم لإنهاك الشرطة المصرية، وهو الإرهابي محمد سودان.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قيادات جماعة الاخوان الإرهابية، التقوا بوزير خارجية تركيا ونائبه .

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فترة ذروة الكورونا في مصر أكسبتنا العديد من الخبرات وأصبح لدينا كتيب ننظر له للتعامل مع الوضع الوبائي على أرض الواقع.

حلّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ضيفا ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات الهامة والخاصة بالعام الدراسي الجديد.

كشف أشرف شيحة، الخبير السياحي، عن تفاصيل عودة العمرة إلى السعودية بداية من 4 أكتوبر المقبل.

قال سمير رزق مدير منطقة آثار البحيرة الإسلامية والقبطية واليهودية ، إن ضريح أبو حصيرة تم ضمه الى الآثار الاسلامية والقبطية في سنة 2001 بقرار 57 من وزارة الثقافة .

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