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فن

كريم أبو زيد يصور كليب فكك من الناس اليوم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:40 ص
كريم ابو زيد
كريم ابو زيد
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أحمد إبراهيم
يصور اليوم الفنان كريم أبو زيد كليب أغنيته الجديدة "فكك من الناس"، والتى تحمل اسم ألبومه الجديد، داخل أحد الاستوديوهات الخاصة. 

الكليب إنتاج اربو بلس لـ هانى عزيز والمنتج الفنى شركة ستار ايدج لـ هبة الغندور وأحمد عبد السلام والكليب تصوير كريم رضا وإخراج أحمد حجاب. 

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الأغنية من كلمات أحمد عرفان ومن ألحان كريم أبو زيد وتوزيع أحمد أبو زيد وقدمها كريم بتوزيعين مختلفين. 

وقال كريم فى ندوة "صدى البلد" أنه اختار أغنية "فكك من الناس" ليصورها لأنها متناسبة مع اجواء الجمهور، ويريد ان تصل لأكبر عدد من الناس، مضيفا أنه قام بتوزيعها بشكلين مختلفين، لتتناسب مع اجواء الافراح، ولتسمعها فئة كبيرة من الشباب.

يذكر أن البوم كريم ابو زيد "فكك من الناس" يضم 5 أغنيات، هي "الدنيا حلوة"، "وعيونها"، "دنية ربنا"، "فكك من الناس"، والتي طرحها بتوزيعين مختلفين.
كريم أبو زيد يصور كليب فكك من الناس اليوم
كريم أبو زيد يصور كليب فكك من الناس اليوم
كريم أبو زيد يصور كليب فكك من الناس اليوم
كريم أبو زيد يصور كليب فكك من الناس اليوم
كريم أبو زيد يصور كليب فكك من الناس اليوم
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