بعد خضوعه لـ عملية حساسة .. تفاصيل الحالة الصحية لرئيس البرازيل

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم الأحد، أن الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو غادر المستشفى، السبت، بعد يوم من خضوعه لعملية جراحية لإزالة حصوة من المثانة في مستشفى ساو باولو.





وقال مكتبه الصحفي في وقت مبكر يوم السبت إن بولسونارو يتعافى دون مضاعفات وإنه كان مستيقظًا ويمشي. تم وصف إجراء يوم الجمعة بأنه روتيني.





وقال مكتبه في بيان عقب العملية "أجريت العملية دون مضاعفات واستغرقت ساعة ونصف وأزيلت الحصوة تماما"، مضيفا أن الرئيس البرازيلي في حالة مستقرة دون حمى أو ألم.





ومن المقرر أن يشار بولسونارو في حفل تخرج قوات المظلات في ريو دي جانيرو على الرغم من تفشي فيروس كورونا في بلاده بشكل مخيف.





وكان بولسونارو أخبر الصحف المحلية في أواخر أغسطس الماضي أنه سيحتاج إلى عملية جراحية لإزالة حصوات المثانة التي كان يعاني منها منذ أكثر من خمس سنوات.





خضع بولسونارو ، البالغ من العمر 65 عامًا، لسلسلة من العمليات الجراحية الخطيرة منذ تعرضه للطعن في البطن خلال الحملة الانتخابية في عام 2018. وقد تعافى مؤخرًا من الإصابة بفيروس كورونا.





وأعلنت البرازيل اليوم الأحد، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنها سجلت 31.911 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.





كما سجلت البرازيل 729 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ووصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا في البرازيل إلى أكثر من 4 ملايين و600 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء.





كما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 140.537 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء.





تأتي البرازيل في المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والهند. وكانت البرازيل سجلت 831 حالة وفاة و32817 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم السابق.



